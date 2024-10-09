В Омске закрыли уже шесть школ. Все из-за вспышки вирусов

В Омской области, кстати, продолжают циркулировать респираторные вирусы, среди которых преобладают риновирусы (90,5% от общего числа). Что это такое и чем они отличаются от других болезней, мы рассказали в материале по ссылке. Кроме того, в регионе продолжают фиксировать случаи заболеваемости COVID-19 (составляют 9,5% от общего числа).