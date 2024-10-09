В Омске закрыли уже шесть школ. Все из-за вспышки вирусов

Posted 9 октября, 06:19
Published 9 октября, 06:19
Modified 9 октября, 06:31
Updated 9 октября, 06:31
В Омске уже полностью закрыли на карантин шесть школ: № 7, 26, 96, 140, 145, 150. Об этом Городу55 сообщили в городском департаменте образования.
По данным на 9 октября, на дистанционное обучение также отправили учеников 369 классов в 35 школах. Ситуация с детсадовцами тоже ухудшается: на изоляцию ушли воспитанники 35 групп в 26 детских садах.
В Омской области, кстати, продолжают циркулировать респираторные вирусы, среди которых преобладают риновирусы (90,5% от общего числа). Что это такое и чем они отличаются от других болезней, мы рассказали в материале по ссылке. Кроме того, в регионе продолжают фиксировать случаи заболеваемости COVID-19 (составляют 9,5% от общего числа).
Напомним, что недавно по России начал распространяться новый штамм коронавируса ХЕС: первые случаи заболевания выявили в Уфе и Ростовской области. Что известно о новой версии болезни, как отличить его от других видов COVID-19 и какими симптомами обладает — читайте в материале Города55.