Разница есть: как омичам распознать у себя коронавирус, ОРВИ или простой грипп

Posted 23 сентября, 04:00
Published 23 сентября, 04:00
Modified 23 сентября, 04:00
Updated 23 сентября, 04:00
Осенью традиционно фиксируют всплеск заболеваемости ОРВИ. Болеют жители как коронавирусом, так и другими вирусами. Симптомы ОРВИ и гриппа могут быть очень похожими на COVID-19. Город55 рассказывает, как их распознать и не спутать.
Заболевание вызывается новым штаммом вируса SARS-CoV-2, который был выявлен в декабре 2019 года. После попадания в организм вирус размножается в эпителии верхних и нижних дыхательных путей, повреждает легочную ткань, нарушает проницаемость клеточных мембран. Варианты течения заболевания: от бессимптомного и поражения только верхних дыхательных путей до развития пневмонии, дыхательной недостаточности с присоединением полиорганной недостаточности, рассказали в Роспотребнадзоре.
К основным симптомам коронавируса относятся лихорадка, головная и мышечная боль, кашель, боль в горле, потеря вкуса и обоняния.
Это группа заболеваний органов дыхания, которые вызываются специфическими вирусами. Инкубационный период ОРВИ, то есть промежуток времени между заражением и первыми симптомами, длится 2-3 дня. Такие инфекции обычно вылечиваются за неделю. Симптомами ОРВИ являются повышение температуры тела, слабость, першение в горле, головная боль и иногда — насморк.
Грипп начинается с острой фазы. К симптомам этого заболевания относят: сильную боль в голове, головокружение, боль в глазных яблоках, мышцах и суставах, озноб, температуру до 39-40 градусов, заложенность носа и сухой кашель.
Коронавирусы (сезонные) — распространены повсеместно, они поражают верхние дыхательные пути легкой или средней степени тяжести, иногда — нижние дыхательные пути. Заболевание обычно длится в течение нескольких дней и заканчивается полным выздоровлением.
Однако некоторые разновидности коронавирусов могут вызывать атипичную пневмонию или тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, MERS, новая коронавирусная инфекция 2019 года COVID — 19 (SARS COV 2). Ученые связывают появление новых типов коронавирусов с их высокой способностью к мутациям.
Риновирусы — самые распространенные возбудители ОРВИ среди всех возрастных групп. Они вызывают воспаление слизистой оболочки верхних дыхательных путей, температура либо невысокая, либо остается в норме. При риновирусе обычно заложен нос, искажается вкус и обоняние, появляются насморк и боль в горле.
Вирусы парагриппа. Ими часто болеют маленькие дети. К симптомам относятся: выделения из носа, боли в горле, грубый сухой кашель, охриплость голоса. Может незначительно повысится температура.
Аденовирусы вызывают острые заболевания, которые поражают верхние дыхательные пути, лимфоидные ткани, глаза или кишечник. Возможны такие формы заболевания, как: воспаление дыхательных путей (ринофарингит, ларингит, трахеит, бронхит), конъюнктивит, аденовирусная ангина, пневмония, диарея.
Бокавирус. Им обычно заражаются младенцы и дети, зачастую в сочетании с другими возбудителями ОРВИ. Бокавирусная инфекция проявляется лихорадкой, кашлем, насморком и диареей. Если взрослый контактировал с больным ребенком, то у него могут появиться легкие симптомы ОРЗ.
У COVID-19 инкубационный период длится дольше — до двух недель. Кроме того, при коронавирусе обычно бывает сухой, мучительный кашель с болью в груди, также может возникнуть расстройство пищеварения.
Однако их объединяют общие симптомы, такие как: повышенная температура, слабость, головная боль, першение в горле.
Оба вируса передаются воздушно-капельным путем, очень заразны, могут проявляться ломотой в суставах, головной болью, сильной слабостью, кишечными расстройствами и сухим кашлем с болью в груди.
Однако отличие между ними все-таки есть — инкубационный период. Грипп проявляется быстрее и начинается с острых симптомов.
Отметим, что точно определить, чем болеет человек, позволят медицинские обследования и анализы.
По данным Роспотребнадзора, за неделю с 9 по 15 сентября в нашем регионе преобладают вирусы негриппозной этимологии. Больше всего омичи болеют риновирусами (83,3%), а доля выявленного COVID-19 — 16,7%.
Отметим, что за этот же период коронавирусом заразился еще 381 человек, показатель заболеваемости составит 20,8 на 100 тысяч населения.