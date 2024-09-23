Разница есть: как омичам распознать у себя коронавирус, ОРВИ или простой грипп

Сюжет Коронавирус

Симптомы коронавируса Признаки ОРВИ Симптомы гриппа Другие заболевания со схожими симптомами Как отличить коронавирус от других заболеваний Разница между коронавирусом и ОРВИ Разница между коронавирусом и гриппом Ситуация по заболеваемости COVID-19 и гриппом в Омской области

В этом году риновирус начал вытеснять из Омской области коронавирус. Что это такое и чем отличается от других болезней — разбираемся в материале Города55.