В Омске стремительно растет число болеющих детей

Кроме того, до сих пор полностью закрыты пять школ, в их числе учреждения № 7, 26, 91, 96, 145. Напомним, что с 30 сентября по 6 октября количество заразившихся COVID-19 уменьшилось по сравнению с неделей ранее. За указанный период выявили 201 случай заболевания. Однако в Омской области продолжают циркулировать риновирусы, а в некоторых регионах России распространяется новый штамм коронавируса.