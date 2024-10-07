В Омске стремительно растет число болеющих детей

Posted 7 октября, 11:29
Published 7 октября, 11:29
Modified 7 октября, 11:32
Updated 7 октября, 11:32
В Омске за последние несколько дней снова увеличилось количество классов, закрытых на карантин из-за вспышки ОРВИ. Сейчас дистанционно учатся ученики 418 классов 38 школ и ребята 31 группы в 20 детских садах. Об этом Городу55 сообщили в департаменте образования.
Кроме того, до сих пор полностью закрыты пять школ, в их числе учреждения № 7, 26, 91, 96, 145. Напомним, что с 30 сентября по 6 октября количество заразившихся COVID-19 уменьшилось по сравнению с неделей ранее. За указанный период выявили 201 случай заболевания. Однако в Омской области продолжают циркулировать риновирусы, а в некоторых регионах России распространяется новый штамм коронавируса.
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