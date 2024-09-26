Берегите себя. По Омску распространяются опасные респираторные вирусы

На сегодняшний день продолжается вакцинация против гриппа отечественными вакцинами. По состоянию на 25 сентября привито более 467 тысяч человек, из которых более 193 тысяч — дети. Врачи рекомендуют прививаться, чтобы минимизировать риск простудных заболеваний. Также рекомендуется не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады, соблюдать меры профилактики и регулярно проводить в доме влажную уборку.