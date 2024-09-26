Берегите себя. По Омску распространяются опасные респираторные вирусы

Posted 26 сентября, 07:04
Published 26 сентября, 07:04
Modified 26 сентября, 07:09
Updated 26 сентября, 07:09
В Омской области наблюдается циркуляция респираторных вирусов, среди которых преобладают риновирусы, составившие 90,5% от общего числа выявленных случаев. В то же время вирусы COVID-19 составляют 9,5%. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
На сегодняшний день продолжается вакцинация против гриппа отечественными вакцинами. По состоянию на 25 сентября привито более 467 тысяч человек, из которых более 193 тысяч — дети. Врачи рекомендуют прививаться, чтобы минимизировать риск простудных заболеваний. Также рекомендуется не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады, соблюдать меры профилактики и регулярно проводить в доме влажную уборку.
Ранее Город55 писал, что в Омске с каждой неделей растет число заболевших коронавирусом.