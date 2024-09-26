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Posted 26 сентября, 07:04

Published 26 сентября, 07:04

Modified 26 сентября, 07:09

Updated 26 сентября, 07:09

Иллюстрация

Берегите себя. По Омску распространяются опасные респираторные вирусы

26 сентября 2024, 07:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске распространяются опасные респираторные вирусы

Сюжет
COVID-19
В Роспотребнадзоре по Омской области напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики и вакцинации.

В Омской области наблюдается циркуляция респираторных вирусов, среди которых преобладают риновирусы, составившие 90,5% от общего числа выявленных случаев. В то же время вирусы COVID-19 составляют 9,5%. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

На сегодняшний день продолжается вакцинация против гриппа отечественными вакцинами. По состоянию на 25 сентября привито более 467 тысяч человек, из которых более 193 тысяч — дети. Врачи рекомендуют прививаться, чтобы минимизировать риск простудных заболеваний. Также рекомендуется не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады, соблюдать меры профилактики и регулярно проводить в доме влажную уборку.

Ранее Город55 писал, что в Омске с каждой неделей растет число заболевших коронавирусом.

Больше 400 заболевших за неделю: осенью в Омске фиксируют новый всплеск COVID-19
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Россия#Дети#Вакцинация#Новости#Грипп#COVID-19#Профилактика#Риновирусы
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