Берегите детей. За сутки три школы Омска полностью закрыли на карантин

Posted 1 октября, 06:40
Published 1 октября, 06:40
Modified 1 октября, 06:42
Updated 1 октября, 06:42
Городу55 стало известно, сколько классов в школах и групп в детских садах закрыли на карантин. В департаменте образования нам сообщили, что, по данным на 1 октября, из-за вспышки заболеваемости ОРВИ на дистанте находятся 266 классов в 42 школах и 17 групп в 14 детских садах.
Кроме того, некоторые школы в городе закрыли полностью. Это коснулось образовательных учреждений № 7 (бульвар Архитекторов, 10/1), 91 (24-я Северная, 119), 96 (21-я Амурская, 37к1).
Отметим, что еще по данным на 30 сентября из-за роста заболеваемости на карантин были закрыты 150 классов в 42 школах и 20 групп в 16 детсадах. Таким образом, ситуация ухудшилась всего за сутки.
Отметим, что Омская область столкнулась с новой волной сезонных заболеваний. По данным Управления Роспотребнадзора, по итогам 39-й недели 2024 года в регионе зарегистрировали 241 случай заболевания COVID-19. Несмотря на рост заболеваемости «ковидом» вводить новые дополнительные места в больницах пока не собираются. Об этом Городу55 сообщили в региональном минздраве.
«Всего в регионе развернуто 145 коек, из них занято 46. Из числа 140 коек, обеспеченных подводкой кислорода, занято 38. Больных на искусственной вентиляции легких нет», — пояснили в ведомстве.
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, сейчас в регионе преобладают риновирусы. Что это такое и чем отличается от других болезней, Город55 подробно рассказывал в недавнем материале.
Напомним, омичей просят беречь себя и прививаться по мере необходимости. Также рекомендуется оставлять детей с симптомами ОРВИ дома, прибираться дома и всячески соблюдать меры профилактики.
«Вакцинироваться надо обязательно, особенно школьникам, студентам и людям старше 50 лет. И остается актуальной плановая вакцинация от ковида, это поможет снизить зимнюю заболеваемость», — посоветовал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
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