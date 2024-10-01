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Posted 1 октября, 06:40

Published 1 октября, 06:40

Modified 1 октября, 06:42

Updated 1 октября, 06:42

Берегите детей. За сутки три школы Омска полностью закрыли на карантин

Берегите детей. За сутки три школы Омска полностью закрыли на карантин

1 октября 2024, 06:40
Фото: 1MI
С понедельника число классов, ушедших на дистант, увеличилось почти вдвое. Неблагоприятная ситуация и в детских садах.

Городу55 стало известно, сколько классов в школах и групп в детских садах закрыли на карантин. В департаменте образования нам сообщили, что, по данным на 1 октября, из-за вспышки заболеваемости ОРВИ на дистанте находятся 266 классов в 42 школах и 17 групп в 14 детских садах.

Кроме того, некоторые школы в городе закрыли полностью. Это коснулось образовательных учреждений № 7 (бульвар Архитекторов, 10/1), 91 (24-я Северная, 119), 96 (21-я Амурская, 37к1).

Отметим, что еще по данным на 30 сентября из-за роста заболеваемости на карантин были закрыты 150 классов в 42 школах и 20 групп в 16 детсадах. Таким образом, ситуация ухудшилась всего за сутки.

Отметим, что Омская область столкнулась с новой волной сезонных заболеваний. По данным Управления Роспотребнадзора, по итогам 39-й недели 2024 года в регионе зарегистрировали 241 случай заболевания COVID-19. Несмотря на рост заболеваемости «ковидом» вводить новые дополнительные места в больницах пока не собираются. Об этом Городу55 сообщили в региональном минздраве.

«Всего в регионе развернуто 145 коек, из них занято 46. Из числа 140 коек, обеспеченных подводкой кислорода, занято 38. Больных на искусственной вентиляции легких нет», — пояснили в ведомстве.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, сейчас в регионе преобладают риновирусы. Что это такое и чем отличается от других болезней, Город55 подробно рассказывал в недавнем материале.

Напомним, омичей просят беречь себя и прививаться по мере необходимости. Также рекомендуется оставлять детей с симптомами ОРВИ дома, прибираться дома и всячески соблюдать меры профилактики.

«Вакцинироваться надо обязательно, особенно школьникам, студентам и людям старше 50 лет. И остается актуальной плановая вакцинация от ковида, это поможет снизить зимнюю заболеваемость», — посоветовал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцент Николай Николаев.
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#Ольга Скворцова#Омск#ОРВИ#Карантин#Вакцинация#Заболеваемость#Школы#Детские сады#Риновирусы
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