Берегите детей. За сутки три школы Омска полностью закрыли на карантин

Городу55 стало известно, сколько классов в школах и групп в детских садах закрыли на карантин. В департаменте образования нам сообщили, что, по данным на 1 октября, из-за вспышки заболеваемости ОРВИ на дистанте находятся 266 классов в 42 школах и 17 групп в 14 детских садах.