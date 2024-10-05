Уже пять школ в Омске полностью закрыли на карантин из-за опасных вирусов

Posted 5 октября, 06:12
Published 5 октября, 06:12
Modified 5 октября, 06:14
Updated 5 октября, 06:14
Городу55 предоставили актуальные данные по заболеваемости в школах и детских садах. На пятницу, 4 октября, из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановили в 355 классах 39 школ. Что касается дошкольных учреждений: на изоляцию отправили воспитанников 32 групп 20 детсадов.
Кроме того, из-за вспышки заболеваемости в городе полностью закрыли на карантин пять школ: № 7, 26, 91, 96, 145. Напомним, что в начале этой недели целиком на изоляции находились только три образовательных учреждения.
Добавим, что сейчас в регионе преобладают риновирусы. Что это такое и чем отличается от других болезней, Город55 подробно рассказывал в недавнем материале.
Несмотря на это, заболеваемость коронавирусом тоже продолжает расти. Недавно в России начал распространяться новый штамм ковида ХЕС: первые случаи заболевания выявили в Уфе и Ростовской области. Что о нем известно и ждать ли его в Омской области, читайте в материале Города55.
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