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Posted 5 октября, 06:12

Published 5 октября, 06:12

Modified 5 октября, 06:14

Updated 5 октября, 06:14

Уже пять школ в Омске полностью закрыли на карантин из-за опасных вирусов

Уже пять школ в Омске полностью закрыли на карантин из-за опасных вирусов

5 октября 2024, 06:12
Фото: 1MI
Сюжет
Коронавирус
В целом на дистанте находятся 355 классов.

Городу55 предоставили актуальные данные по заболеваемости в школах и детских садах. На пятницу, 4 октября, из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановили в 355 классах 39 школ. Что касается дошкольных учреждений: на изоляцию отправили воспитанников 32 групп 20 детсадов.

Кроме того, из-за вспышки заболеваемости в городе полностью закрыли на карантин пять школ: № 7, 26, 91, 96, 145. Напомним, что в начале этой недели целиком на изоляции находились только три образовательных учреждения.

Добавим, что сейчас в регионе преобладают риновирусы. Что это такое и чем отличается от других болезней, Город55 подробно рассказывал в недавнем материале.

Несмотря на это, заболеваемость коронавирусом тоже продолжает расти. Недавно в России начал распространяться новый штамм ковида ХЕС: первые случаи заболевания выявили в Уфе и Ростовской области. Что о нем известно и ждать ли его в Омской области, читайте в материале Города55.

Коронавирус ХЕС: что известно о новом штамме и ждать ли его в Омской области
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#Ольга Скворцова#Коронавирус#Омск#ОРВИ#Карантин#Заболеваемость#Школы#Детские сады#Риновирусы
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