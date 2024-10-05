Уже пять школ в Омске полностью закрыли на карантин из-за опасных вирусов

Несмотря на это, заболеваемость коронавирусом тоже продолжает расти. Недавно в России начал распространяться новый штамм ковида ХЕС: первые случаи заболевания выявили в Уфе и Ростовской области. Что о нем известно и ждать ли его в Омской области, читайте в материале Города55.