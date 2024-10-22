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Повар

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2024
Острый дефицит. В Омской области разыскивают поваров, пекарей и кондитеров
Из кулинарных вакансий такие предложения составляют около 50% на рынке.
22 октября, 07:41
В Омской области массово не хватает специалистов: кто в дефиците
3 октября, 10:09
С персоналом и базой детей. На омском Левобережье выставили на продажу детский сад
17 сентября, 06:19
Фатальные действия. Омичам рассказали о главных ошибках при приготовлении шашлыка
Сделать еду несъедобной способно неправильно выбранное мясо, обильный полив и добавление овощей.
12 августа, 10:50
Обещают мясной деликатес. В Омск приедет известный шеф-повар Василий Емельяненко
6 августа, 08:27
На День города омские повара испекут 10-метровую «Ангару»
22 июля, 07:28
Омичам рассказали, как дольше сохранить домашний хлеб свежим
По словам экспертов, дольше будет храниться хлеб с маслом и сахаром в составе, а также приготовленное на закваске изделие.
5 июля, 08:55
Еще один повар из Омска пришел на кастинг популярного реалити-шоу «Битва шефов»
На пробу Константину Ивлеву и Ренату Агзамову омич принес мясное ассорти с овощами гриль.
29 января, 08:38
Врач-терапевт из Омска приняла участие в кулинарном шоу «Битва шефов»
25-летняя Екатерина Джусоева принесла на пробу блюдо сицилийской кухни аранчини.
15 января, 13:29
2022
Испорченный юбилей. Омичка заплатила 15 тыс рублей за торт с «сюрпризом»
Женщина заказала торт у омского кондитера и оказалась разочарована результатом.
16 сентября 2022, 09:45

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