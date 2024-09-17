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Posted 17 сентября, 06:19

Published 17 сентября, 06:19

Modified 17 сентября, 06:21

Updated 17 сентября, 06:21

Иллюстрация

С персоналом и базой детей. На омском Левобережье выставили на продажу детский сад

17 сентября 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске выставили на продажу детский сад с воспитателями и логопедом

Помещение находится на улице Конева. Детский сад укомплектован логопедом, воспитателем, поваром, помощником воспитателя.

В Омске на улице Конева выставили на продажу частный детский сад. Помещение площадью 191 квадратный метр находится в долгосрочной аренде. Цена готового бизнеса — 1,2 млн рублей.

«Укомплектованный персонал (логопед, воспитатель, повар, помощник воспитателя), своя база детей, подготовленные помещения, наглядные пособия и учебные материалы имеются. В обязанности входит уход и присмотр за детьми (начальная школа, продленка, обед, отдых, помощь в подготовке домашнего задания)», — говорится в объявлении.
Фото: ЦИАН

Согласно данным Rusprofile, детский центр «Уголок детства» принадлежит индивидуальному предпринимателю Галие Бариновой.

Ранее Город55 рассказывал, что в детских садах Омска не хватает воспитателей, а в школах наблюдается отсрый дефецит учителей.

Стало известно, сколько и каких учителей массово не хватает в Омске
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Продажа#Детский сад#Объявление#Левобережье#Цена#Повар#Воспитатель
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