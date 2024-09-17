С персоналом и базой детей. На омском Левобережье выставили на продажу детский сад

Posted 17 сентября, 06:19
Published 17 сентября, 06:19
Modified 17 сентября, 06:21
Updated 17 сентября, 06:21
В Омске на улице Конева выставили на продажу частный детский сад. Помещение площадью 191 квадратный метр находится в долгосрочной аренде. Цена готового бизнеса — 1,2 млн рублей.
«Укомплектованный персонал (логопед, воспитатель, повар, помощник воспитателя), своя база детей, подготовленные помещения, наглядные пособия и учебные материалы имеются. В обязанности входит уход и присмотр за детьми (начальная школа, продленка, обед, отдых, помощь в подготовке домашнего задания)», — говорится в объявлении.
Согласно данным Rusprofile, детский центр «Уголок детства» принадлежит индивидуальному предпринимателю Галие Бариновой.
Ранее Город55 рассказывал, что в детских садах Омска не хватает воспитателей, а в школах наблюдается отсрый дефецит учителей.