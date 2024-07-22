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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

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На День города омские повара испекут 10-метровую «Ангару»

22 июля 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney
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Площадкой для местных кулинаров 3 августа станет Любинский проспект.

На сегодняшней пресс-конференции директор департамента культуры Олег Федоренко рассказал об одном из событий предстоящего Дня города. Любинский проспект в рамках проекта «Кулинарный Любинский» (0+) в этом году займут бренд-шефы ведущих омских ресторанов.

Омичам повара продемонстрируют свои умения и приготовят 10-метровый пирог, на котором будет изображена ракета «Ангара» и надпись «Омск — ты просто космос!». Известно, что рестораны также проведут различные тематические фестивали еды. На одном из них, например, будут угощать пловом и шашлыками.

Стартует «Кулинарный Любинский» 3 августа в 14.00.

О других праздничных мероприятиях, которые в 2024 году подготовили на День города, рассказываем в этом материале. Среди них есть как традиционные фестивали, которые проводятся ежегодно, так и новые мероприятия в новых локациях.

«Пирог-Ангара», концерты и киберспорт. Омичей приглашают отметить День города-2024
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#Юлия Истомина#Общество#Культура#Шеф-повар#Омск#Праздники#День города#Новости#Ангара#Повар
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