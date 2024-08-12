Фатальные действия. Омичам рассказали о главных ошибках при приготовлении шашлыка

На этой неделе в Омск вернется жаркая погода, скорее всего, многие воспользуются одной из последних возможностей и отправятся на природу. Для тех, кто собирается провести время с шашлыками, издание Newia.ru подготовило подборку с самыми распространенными ошибками, которые могут испортить блюдо.