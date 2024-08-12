Фатальные действия. Омичам рассказали о главных ошибках при приготовлении шашлыка

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
На этой неделе в Омск вернется жаркая погода, скорее всего, многие воспользуются одной из последних возможностей и отправятся на природу. Для тех, кто собирается провести время с шашлыками, издание Newia.ru подготовило подборку с самыми распространенными ошибками, которые могут испортить блюдо.
По словам шеф-поваров, шашлык получится сухим и несъедобным, если неправильно подобрать мясо (исключаем части тела животного, больше всего задействованные при жизнедеятельности), взять для жарки куски разного размера, нарезать мясо не поперек волокон, использовать много кислоты (уксус, киви, томатный сок), поливать при жарке и добавить овощи. Если вам нужно сделать гарнир из овощей, запекать их стоит отдельно.
В прошлую субботу, как рассказывал Город55, для омичей на Зеленом острове устроили бесплатный пир. В Омск приехал шеф-повар Василий Емельяненко, чтобы снять свое шоу. Вместе с коллегами из нашего города Емельяненко приготовил тысячу порций свиной шеи в устричной глазури.