Обещают мясной деликатес. В Омск приедет известный шеф-повар Василий Емельяненко

В воскресенье в Омск прибывает шеф-повар Василий Емельяненко. Он приготовит для омичей тысячу порций свиной шеи в устричной глазури. К мясу будет подан шикарный овощной гарнир. А в качестве напитка гостям предложат морс из сибирской ягоды ирги.