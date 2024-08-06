Обещают мясной деликатес. В Омск приедет известный шеф-повар Василий Емельяненко

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В воскресенье в Омск прибывает шеф-повар Василий Емельяненко. Он приготовит для омичей тысячу порций свиной шеи в устричной глазури. К мясу будет подан шикарный овощной гарнир. А в качестве напитка гостям предложат морс из сибирской ягоды ирги.
Шеф-повару будет помогать Елена Петрохалкина из «Моей Вкусной Студии», а также лучшие шефы города.
«Дорогие жители Омска, шоу „Вася накормит“ едет к вам в город. Ждем вас 11 августа в 19:00 в парке „Вокруг света“», — написал в своих соцсетях Емельяненко.
Ранее Город55 рассказывал о приезде в Омск ведущего российского фуд-блогера Макса Брандта. В этот раз Макс Брандт снимал фильм об Омске в рамках своей популярной рубрики «Фуд-блогер в городе».