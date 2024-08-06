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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

иллюстрация

Обещают мясной деликатес. В Омск приедет известный шеф-повар Василий Емельяненко

6 августа 2024, 08:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Известный шеф-повар Василий Емельяненко накормит омичей мясным деликатесом

В воскресенье в парке «Вокруг света» омичей ждет особое событие — возможность попробовать блюдо от известного шеф-повара.

В воскресенье в Омск прибывает шеф-повар Василий Емельяненко. Он приготовит для омичей тысячу порций свиной шеи в устричной глазури. К мясу будет подан шикарный овощной гарнир. А в качестве напитка гостям предложат морс из сибирской ягоды ирги.

шоу «Вася накормит» едет в Омскшоу «Вася накормит» едет в Омск
шоу «Вася накормит» едет в Омск
Фото: ТГ-канал шеф-повара Василия Емельяненко

Шеф-повару будет помогать Елена Петрохалкина из «Моей Вкусной Студии», а также лучшие шефы города.

«Дорогие жители Омска, шоу „Вася накормит“ едет к вам в город. Ждем вас 11 августа в 19:00 в парке „Вокруг света“», — написал в своих соцсетях Емельяненко.

Ранее Город55 рассказывал о приезде в Омск ведущего российского фуд-блогера Макса Брандта. В этот раз Макс Брандт снимал фильм об Омске в рамках своей популярной рубрики «Фуд-блогер в городе».

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