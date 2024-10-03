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Posted 3 октября, 10:09

Published 3 октября, 10:09

Modified 3 октября, 10:11

Updated 3 октября, 10:11

В Омской области возник острый дефицит врачей, дворников и поваров

В Омской области массово не хватает специалистов: кто в дефиците

3 октября 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney

В Омской области возник острый дефицит врачей, дворников и поваров

В Омской области наблюдается острый дефицит кадров, особенно в медицинской сфере, сфере обслуживания и общепите. На одну вакансию врача приходится всего 0,5 резюме, а на одну вакансию дворника — 0,6 резюме.

В Омской области наметилась тревожная тенденция: наблюдается серьезная проблема с нехваткой специалистов в ключевых отраслях. По данным платформы hh.ru, за сентябрь 2024 года в регионе особенно остро ощущается дефицит кадров в медицинской сфере, а также в сфере обслуживания и общественного питания.

Медицинская отрасль испытывает наибольшие трудности: на одну вакансию врача приходится лишь 0,5 резюме. Это заметное снижение по сравнению с прошлым годом, когда на одну вакансию приходилось 0,9 резюме. Не менее остро стоит вопрос с нехваткой дворников. За последний год количество резюме на одну вакансию увеличилось лишь незначительно — с 0,5 до 0,6. Замыкают топ-3 представители кулинарной профессии. Количество вакансий повара на одно резюме составляет 0,8.

Остро ощущается нехватка специалистов в таких областях, как токарное дело, товароведение, автослесарные и автомеханические работы, сантехника, а также в торговле и недвижимости. В этих секторах на одну вакансию приходится от 1,3 до 1,6 резюме, что также указывает на значительный дефицит рабочей силы.

Ситуация усугубляется в медицинской и строительной сферах, где на одну вакансию претендует от 1,7 до 2,2 кандидатов. Это касается таких профессий, как главные врачи, заведующие отделениями, парикмахеры, сварщики, швеи, уборщики, фармацевты-провизоры, машинисты, монтажники и разнорабочие.

В среднем, на одну вакансию в регионе приходится 3,4 резюме, что ниже общероссийского показателя в 3,6 и значительно отстает от нормы, варьирующейся от 4 до 7,9 резюме на вакансию.

Несмотря на рост спроса на персонал на 11% в первой половине 2024 года, Омская область сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении необходимого количества квалифицированных специалистов.

Как ранее сообщал Город55, по данным департамента образования, в омских школах и детских садах на середину сентября не хватает более 700 учителей, воспитателей и непедагогических работников.

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#Екатерина Тараленко#Недвижимость#Омск#Омская область#Строительство#Медицина#Торговля#Новости#Рынок труда#Повар#Специалисты
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