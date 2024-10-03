В Омской области массово не хватает специалистов: кто в дефиците

Posted 3 октября, 10:09
Published 3 октября, 10:09
Modified 3 октября, 10:11
Updated 3 октября, 10:11
В Омской области наметилась тревожная тенденция: наблюдается серьезная проблема с нехваткой специалистов в ключевых отраслях. По данным платформы hh.ru, за сентябрь 2024 года в регионе особенно остро ощущается дефицит кадров в медицинской сфере, а также в сфере обслуживания и общественного питания.
Медицинская отрасль испытывает наибольшие трудности: на одну вакансию врача приходится лишь 0,5 резюме. Это заметное снижение по сравнению с прошлым годом, когда на одну вакансию приходилось 0,9 резюме. Не менее остро стоит вопрос с нехваткой дворников. За последний год количество резюме на одну вакансию увеличилось лишь незначительно — с 0,5 до 0,6. Замыкают топ-3 представители кулинарной профессии. Количество вакансий повара на одно резюме составляет 0,8.
Остро ощущается нехватка специалистов в таких областях, как токарное дело, товароведение, автослесарные и автомеханические работы, сантехника, а также в торговле и недвижимости. В этих секторах на одну вакансию приходится от 1,3 до 1,6 резюме, что также указывает на значительный дефицит рабочей силы.
Ситуация усугубляется в медицинской и строительной сферах, где на одну вакансию претендует от 1,7 до 2,2 кандидатов. Это касается таких профессий, как главные врачи, заведующие отделениями, парикмахеры, сварщики, швеи, уборщики, фармацевты-провизоры, машинисты, монтажники и разнорабочие.
В среднем, на одну вакансию в регионе приходится 3,4 резюме, что ниже общероссийского показателя в 3,6 и значительно отстает от нормы, варьирующейся от 4 до 7,9 резюме на вакансию.
Несмотря на рост спроса на персонал на 11% в первой половине 2024 года, Омская область сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении необходимого количества квалифицированных специалистов.
Как ранее сообщал Город55, по данным департамента образования, в омских школах и детских садах на середину сентября не хватает более 700 учителей, воспитателей и непедагогических работников.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]