В Омской области массово не хватает специалистов: кто в дефиците

В Омской области наметилась тревожная тенденция: наблюдается серьезная проблема с нехваткой специалистов в ключевых отраслях. По данным платформы hh.ru, за сентябрь 2024 года в регионе особенно остро ощущается дефицит кадров в медицинской сфере, а также в сфере обслуживания и общественного питания.



Медицинская отрасль испытывает наибольшие трудности: на одну вакансию врача приходится лишь 0,5 резюме. Это заметное снижение по сравнению с прошлым годом, когда на одну вакансию приходилось 0,9 резюме. Не менее остро стоит вопрос с нехваткой дворников. За последний год количество резюме на одну вакансию увеличилось лишь незначительно — с 0,5 до 0,6. Замыкают топ-3 представители кулинарной профессии. Количество вакансий повара на одно резюме составляет 0,8.