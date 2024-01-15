Врач-терапевт из Омска приняла участие в кулинарном шоу «Битва шефов»

Если Екатерина успешно пройдет кастинг, она окажется в одной из команд. Шеф-повара будут передавать участникам свое мастерство, а после, в каждом раунде, избавляться от самых слабых кулинаров. Победит тот шеф, чей ученик выиграет финальный поединок. Узнать, удастся ли Екатерине из Омска пройти кастинг, можно уже в сегодняшнем выпуске на телеканале «Пятница!».