Врач-терапевт из Омска приняла участие в кулинарном шоу «Битва шефов»

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Омичка оказалась в числе поваров, пришедших на кастинг в команду одного из звездных шефов. Екатерина Джусоева — непрофессиональный повар, ее основная работа — врач-терапевт в поликлинике. На пробу Константину Ивлеву и Ренату Агзамову она принесла блюдо сицилийской кухни аранчини.
Если Екатерина успешно пройдет кастинг, она окажется в одной из команд. Шеф-повара будут передавать участникам свое мастерство, а после, в каждом раунде, избавляться от самых слабых кулинаров. Победит тот шеф, чей ученик выиграет финальный поединок. Узнать, удастся ли Екатерине из Омска пройти кастинг, можно уже в сегодняшнем выпуске на телеканале «Пятница!».