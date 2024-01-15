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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Врач-терапевт из Омска приняла участие в кулинарном шоу на популярном телеканале

Врач-терапевт из Омска приняла участие в кулинарном шоу «Битва шефов»

15 января 2024, 13:29
Фото: Телеканал «Пятница!»

Врач-терапевт из Омска приняла участие в кулинарном шоу на популярном телеканале

25-летняя Екатерина Джусоева принесла на пробу блюдо сицилийской кухни аранчини.

Омичка оказалась в числе поваров, пришедших на кастинг в команду одного из звездных шефов. Екатерина Джусоева — непрофессиональный повар, ее основная работа — врач-терапевт в поликлинике. На пробу Константину Ивлеву и Ренату Агзамову она принесла блюдо сицилийской кухни аранчини.

Если Екатерина успешно пройдет кастинг, она окажется в одной из команд. Шеф-повара будут передавать участникам свое мастерство, а после, в каждом раунде, избавляться от самых слабых кулинаров. Победит тот шеф, чей ученик выиграет финальный поединок. Узнать, удастся ли Екатерине из Омска пройти кастинг, можно уже в сегодняшнем выпуске на телеканале «Пятница!».

«Я пришла за победой». Омичка прошла кастинг на шоу «Битва шефов»
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#Шеф-повар#Омск#Омская область#Новости#Кухня#Повар#Анастасия Баянова
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