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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Омич пришел на кастинг популярного реалити-шоу «Битва шефов»

Еще один повар из Омска пришел на кастинг популярного реалити-шоу «Битва шефов»

29 января 2024, 08:38
Фото: Телеканал «Пятница»

Омич пришел на кастинг популярного реалити-шоу «Битва шефов»

На пробу Константину Ивлеву и Ренату Агзамову омич принес мясное ассорти с овощами гриль.

Сейчас на телеканале «Пятница!» проходит кастинг на участие в третьем сезоне кулинарного реалити-шоу «Битва шефов». Константин Ивлев и Ренат Агзамов отберут в свои команды лучших поваров, которые сразятся за победу в проекте и пройдут множество испытаний.

Одним из участников кастинга стал омич Антон Зятьков. На пробу звездным шефам он принес мясное ассорти с овощами гриль. Если Антон удачно пройдет этот этап отбора, ему предстоит попасть в команду одного из шефов и побороться за звание лучшего кулинара. В каждом выпуске проект будет покидать самый слабый повар, остальные же пройдут дальше, а победитель определится в финале. Узнать, пройдет ли Антон Зятьков кастинг, можно будет уже сегодня в 19:00.

Интересно, что новый сезон реалити-шоу приготовил несколько сюрпризов, один из которых — возможность голосовать за понравившегося повара в прямом эфире на сайте проекта или по специальному QR-коду.

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#Шеф-повар#Омск#Омская область#Новости#Реалити-шоу#Повар#Шоу#Анастасия Баянова#Повары#Блюда#Битва шефов
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