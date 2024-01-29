Еще один повар из Омска пришел на кастинг популярного реалити-шоу «Битва шефов»

Одним из участников кастинга стал омич Антон Зятьков. На пробу звездным шефам он принес мясное ассорти с овощами гриль. Если Антон удачно пройдет этот этап отбора, ему предстоит попасть в команду одного из шефов и побороться за звание лучшего кулинара. В каждом выпуске проект будет покидать самый слабый повар, остальные же пройдут дальше, а победитель определится в финале. Узнать, пройдет ли Антон Зятьков кастинг, можно будет уже сегодня в 19:00.