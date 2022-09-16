Испорченный юбилей. Омичка заплатила 15 тыс рублей за торт с «сюрпризом»

В омском паблике «Версус. Черный список» появилась жалоба на кондитера, который якобы нечестно выполнила заказ, взяв за него 15 тыс рублей «со скидкой». Как утверждает пострадавшая омичка, кондитер изготовил торт, на 2/3 состоящий из пенопласта.
По словам женщины, к юбилею мужа она заказала у кондитера трехъярусный торт с разными вкусами для каждого яруса. Во время встречи исполнительница сказала, что торт будет весить 7 килограммов, и оценила свою работу в 15 тыс рублей, пообещав украсить торт съедобной машиной. Однако когда заказчица получила обещанную сладость, она оказалась в замешательстве.
«Когда верхний ярус раздали гостям, я официантов попросила, чтобы разрезали другие ярусы, чтобы все начинки попробовали гости. Но тут произошло то, чего я никак не ожидала увидеть! Два нижних яруса были из пенопласта!» — делится омичка в паблике и прилагает фотографии необычного десерта.
Омичка не стала портить праздник и связалась с кондитером на следующий день, попросив объяснить ситуацию. Женщина попросила вернуть хотя бы часть стоимости торта, так как ее ожидания совсем не совпали с реальностью. В ответ на это кондитер заявила, что уже сделала ей скидку за неудавшуюся машину, а в остальном ее вины якобы нет.
«Я понимаю, что там был торт (один верхний ярус, который гости разобрали), но это совершенно другой торт! Не тот, который мы обсуждали! Не те начинки и не все начинки, которые должны были быть. Попросила вернуть половину стоимости, на что получила отказ. [Кондитер] считает, что выполнила свою работу! По поводу фальш ярусов слова она мне не сказала. Решила сделать его таким и меня об этом даже не оповестила», — объяснила омичка всю ситуацию.
В комментариях под записью заметили мужчину, который представился отцом кондитера. Он заявил, что девушка все сделала правильно, и добиваться возврата денег не имеет смысла. Позже кондитер в переписке с заказчицей заявила, что та вовсе хотела сэкономить, хотя омичка не раз подчеркивала, что не была ограничена в средствах, но хотела получить торт по своей задумке.
Подписчики сообщества сошлись во мнении, что с кондитера стоит потребовать компенсацию, чтобы у той больше не было соблазна обмануть других клиентов.