Испорченный юбилей. Омичка заплатила 15 тыс рублей за торт с «сюрпризом»

Омичка не стала портить праздник и связалась с кондитером на следующий день, попросив объяснить ситуацию. Женщина попросила вернуть хотя бы часть стоимости торта, так как ее ожидания совсем не совпали с реальностью. В ответ на это кондитер заявила, что уже сделала ей скидку за неудавшуюся машину, а в остальном ее вины якобы нет.