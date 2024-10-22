Острый дефицит. В Омской области разыскивают поваров, пекарей и кондитеров

Posted 22 октября, 07:41
Published 22 октября, 07:41
Modified 22 октября, 07:49
Updated 22 октября, 07:49
В Омской области наблюдается значительная нехватка поваров, пекарей и кондитеров. По данным аналитиков hh.ru, на одну вакансию в этих профессиях приходится всего 0,8 резюме, что значительно ниже нормы в 4 резюме. Для сравнения, в целом по России этот показатель составляет 1,1 резюме на вакансию.
Согласно статистике, за девять месяцев 2024 года потребность в специалистах кулинарного профиля в Омской области возросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как по стране этот рост составил 31%. Наиболее активные работодатели, ищущие поваров, — это компании из сферы продуктовой розницы, которые занимают 53% от общего числа вакансий. Рестораны и заведения общественного питания следуют на втором месте с 40% вакансий, а остальные предложения приходятся на гостиницы, пекарни и кондитерские.
Средняя заработная плата для поваров в Омске составляет 50,4 тысячи рублей, что немного выше ожиданий кандидатов.
Интересно, что среди соискателей почти равное количество мужчин и женщин. Молодежь до 25 лет составляет 31% от общего числа желающих трудоустроиться, что свидетельствует о том, что кулинария привлекает не только опытных мастеров, но и молодых энтузиастов.
Наиболее востребованной специализацией остается европейская кухня, что подчеркивает её популярность как среди работодателей, так и среди соискателей. Русская кухня занимает второе место, а японская и итальянская кухни делят третью позицию.