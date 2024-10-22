Острый дефицит. В Омской области разыскивают поваров, пекарей и кондитеров

Согласно статистике, за девять месяцев 2024 года потребность в специалистах кулинарного профиля в Омской области возросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как по стране этот рост составил 31%. Наиболее активные работодатели, ищущие поваров, — это компании из сферы продуктовой розницы, которые занимают 53% от общего числа вакансий. Рестораны и заведения общественного питания следуют на втором месте с 40% вакансий, а остальные предложения приходятся на гостиницы, пекарни и кондитерские.