Омичам рассказали, как дольше сохранить домашний хлеб свежим

По словам автора кулинарных книг Джейсона Швайбера, домашний хлеб с большей долей вероятности зачерствеет через пару дней после выпечки. Чуть дольше может сохраниться хлеб с маслом и сахаром в составе, либо приготовленный на закваске (положительно сказывается воздействие бактерий).