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Омичам рассказали, как дольше сохранить домашний хлеб свежим

5 июля 2024, 08:55
Фото: Изображение Midjourney
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По словам экспертов, дольше будет храниться хлеб с маслом и сахаром в составе, а также приготовленное на закваске изделие.

Жителям Омской области, отдающим предпочтение домашнему хлебу, а не тому, что куплен в магазине, будет полезно знать, как его можно сохранить дольше свежим. Ценные советы экспертов опубликовало издание Newia.

По словам автора кулинарных книг Джейсона Швайбера, домашний хлеб с большей долей вероятности зачерствеет через пару дней после выпечки. Чуть дольше может сохраниться хлеб с маслом и сахаром в составе, либо приготовленный на закваске (положительно сказывается воздействие бактерий).

Дольше домашний хлеб будет храниться, если:

  • Не резать его целиком, а отрезать столько кусочков, сколько вам требуется для одного приема пищи;
  • Не ставить в холодильник;
  • Использовать правильную тару (в идеале хлебницу, но подходит также вещевая бумага, мешок из льна и хлопчатобумажной ткани, кухонное полотенце), которая не будет пропускать воздух.

Но если хлеб все-таки стал черствым, можно приготовить из него сухари и тосты.

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#Юлия Истомина#Общество#Омская область#Россия#Продукты#Хлеб#Новости#Еда#Повар#Совет
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