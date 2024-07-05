Омичам рассказали, как дольше сохранить домашний хлеб свежим

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Жителям Омской области, отдающим предпочтение домашнему хлебу, а не тому, что куплен в магазине, будет полезно знать, как его можно сохранить дольше свежим. Ценные советы экспертов опубликовало издание Newia.
По словам автора кулинарных книг Джейсона Швайбера, домашний хлеб с большей долей вероятности зачерствеет через пару дней после выпечки. Чуть дольше может сохраниться хлеб с маслом и сахаром в составе, либо приготовленный на закваске (положительно сказывается воздействие бактерий).
Дольше домашний хлеб будет храниться, если:
Но если хлеб все-таки стал черствым, можно приготовить из него сухари и тосты.