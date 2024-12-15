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Полеты

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2024
Череда сбоев. Сразу два самолета «ЮТэйр» столкнулись с неполадками в небе над Омском
15 декабря, 05:08
Доступные полеты: для омичей открыли 12 субсидированных маршрутов
Омский аэропорт расширяет возможности для путешественников, предлагая 12 субсидируемых авиамаршрутов по привлекательным ценам.
11 сентября, 05:52
От Иртыша до Енисея. Уже в сентябре омичи смогут чаще летать в Красноярск
29 августа, 08:59
«Низковато летит». Горожане заметили вертолеты в небе над Омском
5 июня, 09:37
Сменил сферу. Пилот севшего в поле рейса Сочи — Омск начал работать таксистом
27 апреля, 09:42
2023
По региону на самолете. Из Омска планируют запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим
15 сентября 2023, 09:17
В омском аэропорту готовы были принять рейс из Сочи, севший впоследствии на грунт
13 сентября 2023, 11:17
Новый рейс. Омичи весной смогут без пересадок улететь в Махачкалу
Из Омска весной запустят прямое авиасообщение в Дагестан.
9 февраля 2023, 11:20
Привычка задерживаться. Какие авиакомпании в Омске были самыми непунктуальными
Ни одна из авиакомпаний не смогла вовремя осуществить все 100% запланированных вылетов.
3 февраля 2023, 06:33
2022
Мешает полетам. Омские военные потребовали снести 270 деревьев у аэродрома
26 июля 2022, 12:15

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