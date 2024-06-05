«Низковато летит». Горожане заметили вертолеты в небе над Омском

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:37
Сегодня утром, 5 июня, омичи заметили в небе над городом вертолеты. Один из них удалось заснять на выезде из Омска в сторону Новосибирска. Видеозапись появилась в городском паблике «Инцидент Омск».
«Так летают вертолеты на выезде из Омска в сторону Новосибирска. Низковато летит», — написан омич.
Напомним, что в конце апреля жители Омска заметили в небе над городом дроны. Позже оказалось, что устройства принадлежали региональному МЧС и были необходимы для проведения профилактического визита во время особого противопожарного режима.