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«Низковато летит». Горожане заметили вертолеты в небе над Омском

5 июня 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney
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Горожане заметили вертолеты в небе на выезде из Омска в сторону Новосибирска.

Омичи заметили вертолеты на выезде из Омска в сторону Новосибирска.

Сегодня утром, 5 июня, омичи заметили в небе над городом вертолеты. Один из них удалось заснять на выезде из Омска в сторону Новосибирска. Видеозапись появилась в городском паблике «Инцидент Омск».

«Так летают вертолеты на выезде из Омска в сторону Новосибирска. Низковато летит», — написан омич.

Напомним, что в конце апреля жители Омска заметили в небе над городом дроны. Позже оказалось, что устройства принадлежали региональному МЧС и были необходимы для проведения профилактического визита во время особого противопожарного режима.

В небе над Омском заметили дроны. Рассказываем, откуда они взялись
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Вертолеты#Вертолётная авиация#Вертолет#Новости#Авиа#Полет#Полеты#Авиация
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