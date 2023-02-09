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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Новый рейс. Омичи весной смогут без пересадок улететь в Махачкалу

9 февраля 2023, 11:20
Фото: Город55

Авиакомпания «Nordwind» возобновит прямой рейс из Омска в Махачкалу

Из Омска весной запустят прямое авиасообщение в Дагестан.

Весной авиакомпания «Nordwind» возобновит прямые рейсы из Омска в Махачкалу. Об этом «Интерфаксу» сообщила руководитель офиса туроператора Pegas Touristik Кемерово Екатерина Григорьева.

В этом году авиарейсы начнут проходить с 1 апреля по 29 октября. Отметим, что полет на самолете Boeing 737-800 будет длиться 3 часа 40 минут.

Напомним, что весной «Uzbekistan Airways» откроют новый рейс из Омска в Ташкент. С 26 марта рейс начнет регулярно проходить раз в неделю по воскресеньям. А с 27 марта по понедельникам из города можно будет улететь прямым рейсом в Ереван, об этом сообщила авиакомпания «Ширак авиа».

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Полеты#Прямой рейс
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