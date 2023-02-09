Новый рейс. Омичи весной смогут без пересадок улететь в Махачкалу

Напомним, что весной «Uzbekistan Airways» откроют новый рейс из Омска в Ташкент. С 26 марта рейс начнет регулярно проходить раз в неделю по воскресеньям. А с 27 марта по понедельникам из города можно будет улететь прямым рейсом в Ереван, об этом сообщила авиакомпания «Ширак авиа».