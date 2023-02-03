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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Привычка задерживаться. Какие авиакомпании в Омске были самыми непунктуальными

3 февраля 2023, 06:33
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омском аэропорту назвали самые непунктуальные авиакомпании января

Ни одна из авиакомпаний не смогла вовремя осуществить все 100% запланированных вылетов.

В Омском аэропорту подвели итоги регулярности перевозок в январе 2023 года. Оказалось, что ни одна из 17 представленных авиакомпаний не смогла вовремя осуществить абсолютно все рейсы.

Самыми пунктуальными оказались «Красавиа» и «ЮТэйр» — они вовремя отправили и доставили 92,9% и 92,1% рейсов соответственно. Все остальные авиакомпании отправляли вовремя до 90% рейсов.

Так, 88,9% рейсов вовремя осуществила компания «Ред Вингс». Еще порядка 87,5% рейсов вовремя выполнила авиакомпания «Нордстар», примерно 85,3% рейсов не опоздали у компании «ЮВТаэро», 84,1% рейсов отправила и приняла вовремя авиакомпания «Сибирь».

Остальные авиакомпании вовремя осуществили меньше 75% рейсов. Самой непунктуальной с показателем 40% стала компания «Уральские авиалинии», которая не в первый раз оказывается аутсайдером рейтинга регулярности полетов.

Фото: oms.aero
#Ольга Акамова#Аэропорт#Полеты#Перелет#Задержка рейса#Город#Новости#Омская область
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