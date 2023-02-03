Привычка задерживаться. Какие авиакомпании в Омске были самыми непунктуальными

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В Омском аэропорту подвели итоги регулярности перевозок в январе 2023 года. Оказалось, что ни одна из 17 представленных авиакомпаний не смогла вовремя осуществить абсолютно все рейсы.
Самыми пунктуальными оказались «Красавиа» и «ЮТэйр» — они вовремя отправили и доставили 92,9% и 92,1% рейсов соответственно. Все остальные авиакомпании отправляли вовремя до 90% рейсов.
Так, 88,9% рейсов вовремя осуществила компания «Ред Вингс». Еще порядка 87,5% рейсов вовремя выполнила авиакомпания «Нордстар», примерно 85,3% рейсов не опоздали у компании «ЮВТаэро», 84,1% рейсов отправила и приняла вовремя авиакомпания «Сибирь».
Остальные авиакомпании вовремя осуществили меньше 75% рейсов. Самой непунктуальной с показателем 40% стала компания «Уральские авиалинии», которая не в первый раз оказывается аутсайдером рейтинга регулярности полетов.