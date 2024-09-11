Доступные полеты: для омичей открыли 12 субсидированных маршрутов

Posted 11 сентября, 05:52
Published 11 сентября, 05:52
Modified 11 сентября, 05:54
Updated 11 сентября, 05:54
В 2024 году воздушные ворота Омска радуют путешественников разнообразием маршрутов. Сейчас из аэропорта можно улететь по 12 направлениям, причем стоимость билетов весьма привлекательна благодаря поддержке из областной казны.
Полетная карта охватывает как северные регионы, так и центральную часть России. «Ямал» связывает Омск с городами Ямало-Ненецкого округа. «ЮВТ Аэро» обеспечивает рейсы в Хакасию, на Алтай, в Самару и сибирский Тобольск. Добраться до Уфы можно бортами «Азимута», а в Казань летает «Северный ветер». «Рэд Вингс» доставляет пассажиров на Урал и Кавказ.
Интересно, что за первые семь месяцев авиакомпании получили солидную компенсацию из регионального бюджета — более 112 миллионов рублей. Эти средства покрывают разницу между реальными затратами перевозчиков и доходами от продажи билетов.
Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Омска в Москву, пришлось перенаправить и совершить посадку в Нижнем Новгороде из-за закрытия воздушного пространства в Домодедово.