Доступные полеты: для омичей открыли 12 субсидированных маршрутов

Интересно, что за первые семь месяцев авиакомпании получили солидную компенсацию из регионального бюджета — более 112 миллионов рублей. Эти средства покрывают разницу между реальными затратами перевозчиков и доходами от продажи билетов.



Напомним, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Омска в Москву, пришлось перенаправить и совершить посадку в Нижнем Новгороде из-за закрытия воздушного пространства в Домодедово.