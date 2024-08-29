От Иртыша до Енисея. Уже в сентябре омичи смогут чаще летать в Красноярск

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
По данным пресс-центра омского аэропорта, с 3 сентября перевозчик «Россия» увеличит регулярность рейсов между Омском и Красноярском: по обновленному расписанию самолеты будут отправляться во вторник, четверг и воскресенье. До этого перелеты выполнялись только во второй половине недели.
Расписание полетов во вторник будет выглядеть следующим образом: отправление из Красноярска запланировано на 12:45, а из Омска самолеты будут отправляться в 14:55 (во всех случаях ориентироваться необходимо на местное время). Время пути составляет от полутора до двух часов — как отметили в пресс-службе, для пассажиров предусмотрено бортовое питание.
Напомним, первая информация о возобновлении регулярного авиасообщения между городами на Иртыше и Енисее появилась в начале июля: до этого перелеты не выполнялись около года.