gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

иллюстрация

От Иртыша до Енисея. Уже в сентябре омичи смогут чаще летать в Красноярск

29 августа 2024, 08:59
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Авиакомпания «Россия» увеличила частоту рейсов между Омском и Красноярском

Аэропорт им. Д. М. Карбышева сообщил о скором увеличении количества рейсов между Омском и Красноярском: с 3 сентября перелеты будут осуществляться 3 раза в неделю.

По данным пресс-центра омского аэропорта, с 3 сентября перевозчик «Россия» увеличит регулярность рейсов между Омском и Красноярском: по обновленному расписанию самолеты будут отправляться во вторник, четверг и воскресенье. До этого перелеты выполнялись только во второй половине недели.

Расписание полетов во вторник будет выглядеть следующим образом: отправление из Красноярска запланировано на 12:45, а из Омска самолеты будут отправляться в 14:55 (во всех случаях ориентироваться необходимо на местное время). Время пути составляет от полутора до двух часов — как отметили в пресс-службе, для пассажиров предусмотрено бортовое питание.

Напомним, первая информация о возобновлении регулярного авиасообщения между городами на Иртыше и Енисее появилась в начале июля: до этого перелеты не выполнялись около года.

Омский аэропорт анонсировал запуск регулярных рейсов в Красноярск
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Омская область#Аэропорт#Расписание#Новости#Рейсы#Полеты#Авиакомпания#Красноярск
Подпишитесь
Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне
Сегодня, 04:15
Чуть не затопили СНТ. Спасение омских дач обернулось новым наводнением
Сегодня, 03:18
Не только под литерой Ж: вместо тира в Омске решили обследовать весь Кадетский корпус
Сегодня, 09:25
Омичей планируют начать штрафовать за склонение к аборту
Сегодня, 06:04
В начале сентября Омскую область накроет циклон с первым снегом
Сегодня, 05:17
Досуг с выгодой. Пять парков Омска для осенних прогулок
Сегодня, 06:00