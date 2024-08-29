От Иртыша до Енисея. Уже в сентябре омичи смогут чаще летать в Красноярск

Расписание полетов во вторник будет выглядеть следующим образом: отправление из Красноярска запланировано на 12:45, а из Омска самолеты будут отправляться в 14:55 (во всех случаях ориентироваться необходимо на местное время). Время пути составляет от полутора до двух часов — как отметили в пресс-службе, для пассажиров предусмотрено бортовое питание.