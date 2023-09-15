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По региону на самолете. Из Омска планируют запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим

15 сентября 2023, 09:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из Омска планируют запустить авиарейсы на север области

Перелеты будут субсидированными.

Из Омска планируют запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим. Об этом рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«Мы сегодня уже работаем над тем, чтобы снова запустить малую авиацию — это Ан-2 и Л-410 — на Тару и в Усть-Ишим. Да, это чистой воды социалка. Мы будем субсидировать эти перелеты, а там посмотрим, насколько они будут востребованы. В ближайших планах попробовать запустить один рейс до Тары», — передает слова Хоценко издание «ТАСС».

Также врио губернатора добавил, что взлетные полосы в этих населенных пунктах не эксплуатировались больше 20 лет и нуждаются в ремонте.

В настоящее время из Омска в Тару и Усть-Ишим можно добраться только наземным транспортом. Ежедневные рейсы отправляются с автовокзала.

Ранее Город55 сообщал, что из Омска запустили новый авиарейс в Томск. Время в пути составляет 1 час 20 минут.

Прямой маршрут в Томск. Из омского аэропорта запустили новый авиарейс
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#Транспорт#Ремонт#Омск#Губернатор#Субсидии#Авиарейсы#Полеты#Тара#Усть-Ишим#Евгений Игишев
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