По региону на самолете. Из Омска планируют запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Из Омска планируют запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим. Об этом рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
«Мы сегодня уже работаем над тем, чтобы снова запустить малую авиацию — это Ан-2 и Л-410 — на Тару и в Усть-Ишим. Да, это чистой воды социалка. Мы будем субсидировать эти перелеты, а там посмотрим, насколько они будут востребованы. В ближайших планах попробовать запустить один рейс до Тары», — передает слова Хоценко издание «ТАСС».
Также врио губернатора добавил, что взлетные полосы в этих населенных пунктах не эксплуатировались больше 20 лет и нуждаются в ремонте.
В настоящее время из Омска в Тару и Усть-Ишим можно добраться только наземным транспортом. Ежедневные рейсы отправляются с автовокзала.
Ранее Город55 сообщал, что из Омска запустили новый авиарейс в Томск. Время в пути составляет 1 час 20 минут.