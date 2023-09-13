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В омском аэропорту готовы были принять рейс из Сочи, севший впоследствии на грунт

В омском аэропорту готовы были принять рейс из Сочи, севший впоследствии на грунт

13 сентября 2023, 11:17
Фото: Город55
Команда воздушного судна самостоятельно приняла решение уйти на запасной аэродром.

В омском аэропорту рассказали, что готовы были принять рейс Сочи-Омск 12 сентября. Все службы работали в штатном режиме. Решение отправить судно компании «Уральские авиалинии» на запасной аэродром самостоятельно принял экипаж лайнера.

«Для обеспечения готовности к различным аварийным ситуациям воздушных судов, а также для необходимой эвакуации пассажиров Омский аэропорт имеет все необходимые силы и средства. Так, имеется оборудование для подъема и перемещения по грунту и искусственному покрытию воздушных судов и тяжелой техники действуют договоры на предоставление подъемных кранов грузоподъемностью до 100 тонн», — добавили в аэропорту.

В ведомстве работает аварийно-спасательная команда из 50 человек. На предприятии не менее двух раз в год проходят учения и тренировки, на которых отрабатываются внештатные ситуации.

Напомним, вчера, 12 сентября, рейс Сочи-Омск экстренно сел на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала неисправность гидравлической системы лайнера.

Ранее Город55 подробно рассказал об авиаинциденте:

Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
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Хроника аварийной посадки самолета Сочи-Омск в Новосибирске. Рассказываем главное
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