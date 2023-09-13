В омском аэропорту готовы были принять рейс из Сочи, севший впоследствии на грунт

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В омском аэропорту рассказали, что готовы были принять рейс Сочи-Омск 12 сентября. Все службы работали в штатном режиме. Решение отправить судно компании «Уральские авиалинии» на запасной аэродром самостоятельно принял экипаж лайнера.
«Для обеспечения готовности к различным аварийным ситуациям воздушных судов, а также для необходимой эвакуации пассажиров Омский аэропорт имеет все необходимые силы и средства. Так, имеется оборудование для подъема и перемещения по грунту и искусственному покрытию воздушных судов и тяжелой техники действуют договоры на предоставление подъемных кранов грузоподъемностью до 100 тонн», — добавили в аэропорту.
В ведомстве работает аварийно-спасательная команда из 50 человек. На предприятии не менее двух раз в год проходят учения и тренировки, на которых отрабатываются внештатные ситуации.
Напомним, вчера, 12 сентября, рейс Сочи-Омск экстренно сел на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала неисправность гидравлической системы лайнера.
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