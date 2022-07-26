Мешает полетам. Омские военные потребовали снести 270 деревьев у аэродрома

На комиссию по обрезке, которая состоится завтра, 27 июля, вынесли на осуждение вопрос о сносе 270 деревьев недалеко от аэродрома «Омск-Северный». Это следует из проекта протокола заседания комиссии.
Инициатором сноса оказались военные — с требованием обратились представители войсковой части 45097. Они просят разрешить снести молодую и переросшую поросль клена, березы и осины. В описании заявки сказано, что снос необходим «для обеспечения безопасности полетов».
Деревья растут на участке площадью 7 921 582 кв. м недалеко от аэродрома «Омск-Северный». Земля стоит на балансе Минобороны РФ.
Ранее в Омске согласовали вырубку недалеко от аэропорта «Омск-Центральный»: из-за поросли облепихи на территории аэродрома части замечали птиц, которые являются серьезной угрозой для полетов.