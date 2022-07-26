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Мешает полетам. Омские военные потребовали снести 270 деревьев у аэродрома

Мешает полетам. Омские военные потребовали снести 270 деревьев у аэродрома

Вчера, 18:15
Фото: 1MI

В Омске военные потребовали снести 270 кленов и берез

Деревья находятся недалеко от аэродрома «Омск-Северный» и ухудшают видимость для пилотов.

На комиссию по обрезке, которая состоится завтра, 27 июля, вынесли на осуждение вопрос о сносе 270 деревьев недалеко от аэродрома «Омск-Северный». Это следует из проекта протокола заседания комиссии.

Инициатором сноса оказались военные — с требованием обратились представители войсковой части 45097. Они просят разрешить снести молодую и переросшую поросль клена, березы и осины.  В описании заявки сказано, что снос необходим «для обеспечения безопасности полетов».

Деревья растут на участке площадью 7 921 582 кв. м недалеко от аэродрома «Омск-Северный». Земля стоит на балансе Минобороны РФ.

Ранее в Омске согласовали вырубку недалеко от аэропорта «Омск-Центральный»: из-за поросли облепихи на территории аэродрома части замечали птиц, которые являются серьезной угрозой для полетов.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Войсковая часть#Омск северный#Полеты#Аэродром
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