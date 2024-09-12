gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Пассажирское предприятие №8

Выбрать дату
Сентябрь
Не без текучки: в Омске остро не хватает 268 водителей общественного транспорта
12 сентября, 11:00
Июнь
В прошлом году с пассажирских предприятий Омска уволилось 309 кондукторов
11 июня, 05:38
Май
Несостоявшийся аукцион. В Омске не нашлось покупателей для простаивающих маршруток
10 мая, 10:15
Апрель
По 1,5 млн за машину. В Омске выставили на продажу еще три муниципальных «Луидора»
15 апреля, 12:32
Февраль
Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске
21 февраля, 02:00
Без сюрпризов. Омский перевозчик за 19,5 млн выкупил старые муниципальные маршрутки
16 февраля, 11:03
Январь
С пробегом до 436 тысяч км. В Омске выставили на продажу 26 простаивающих маршруток
24 января, 11:06
Острая нехватка. На омские трамваи и троллейбусы массово ищут водителей и кондукторов
6 января, 11:15
Октябрь 2023
Омское ПАТП-8 рассчитывает заработать 21 млн на гараже в Нефтяниках
13 октября 2023, 10:14
Сентябрь 2023
В Омске с октября увеличат зарплату водителям пассажирского предприятия № 8
Надбавка ждет и других сотрудников организации.
27 сентября 2023, 07:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика