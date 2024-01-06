Острая нехватка. На омские трамваи и троллейбусы массово ищут водителей и кондукторов

Также в трамваях и троллейбусах не хватает 59 водителей: 9 человек — готовы принять на трамвайные маршруты, 50 — на троллейбусные. Платить водителям будут от 35 до 60 тысяч рублей. У кандидата должно быть водительское удостоверение категории tb. Но при необходимости предприятие готово бесплатно обучить на эту категорию.