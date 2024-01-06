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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

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Острая нехватка. На омские трамваи и троллейбусы массово ищут водителей и кондукторов

6 января 2024, 11:15
Фото: Город55
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В омских трамваях и троллейбусах не хватает около 200 водителей и кондукторов

Для водителей в МП «Электрический транспорт» открыто 59 вакансий, а для кондукторов — 130.

В Омске сохраняется острый дефицит кадров в МП «Электрический транспорт». В настоящий момент для водителей и кондукторов в совокупности открыто 189 вакансий. Больше всего требуется кондукторов: на работу готовы принять 130 человек.

Зарплата кондукторов трамваев и троллейбусов составляет от 18,6 до 35 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входит прием платы за проезд, консультация пассажиров по маршруту, ведение соответствующей документации и санитарная уборка салона транспорта. Работать кондуктор будет полный день по сменному графику. Есть и небольшие бонусы в виде бесплатного проезда в городском общественном транспорте и социальных гарантий.

Также в трамваях и троллейбусах не хватает 59 водителей: 9 человек — готовы принять на трамвайные маршруты, 50 — на троллейбусные. Платить водителям будут от 35 до 60 тысяч рублей. У кандидата должно быть водительское удостоверение категории tb. Но при необходимости предприятие готово бесплатно обучить на эту категорию.

Водителям обещают предоставить соцгарантии, медстрахование, бесплатный проезд в общественном транспорте, отпуск продолжительностью 42 дня и возможность выхода на пенсию в 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, но для этого нужно отработать не менее 15 и 20 лет соответственно.

Дефицит водителей, кстати, наблюдается и в другом муниципальном предприятии «Пассажирское предприятие №8». Осенью мэр Омска заявлял о вакантных 200 местах для водителей. В конкурентной борьбе ПП №8, по словам Шелеста, проигрывает частным перевозчикам.

Тем временем, омичи продолжают жаловаться на нехватку общественного транспорта и плохую работу различных маршрутов. Сегодня Город55 рассказывал о маршруте №103, из-за нестабильной работы которого омичка не может добраться до рабочего места:

Постоянно полные. Омичи снова пожаловались на ужасную работу общественного транспорта
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#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Новости#Кондуктор#Вакансии#Юлия Истомина#Водители#Электрический транспорт#Пассажирское предприятие №8
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