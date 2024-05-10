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Published Сегодня, 10:15

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Несостоявшийся аукцион. В Омске не нашлось покупателей для простаивающих маршруток

10 мая 2024, 10:15
Фото: Город55
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В Омске никто не захотел покупать старые муниципальные «Луидоры»

На продажу пассажирское предприятие выставляло три машины с пробегом от 268 до 330 тысяч км.

«Пассажирское предприятие №8» попыталось продать еще три автобуса марки «Луидор». За старый муниципальный транспорт, который был приобретен в 2018 году в лизинг, просили 4,5 млн рублей.

Однако автобусы, пробег которых составляет от 268 до 330 тысяч км, никого не заинтересовали. Поэтому сделки, согласованной департаментом транспорта и имущественных отношений, не случилось.

«На участие в аукционе не подано ни одной заявки», — именно такой указана причина признания торгов несостоявшимися.

Напомним, что покупка в лизинг 100 «Луидоров» обошлась в 2018 году в 368 млн рублей (3,68 млн за один автобус). В феврале 2024-го 26 муниципальных машин за 19,5 млн рублей купил местный перевозчик Анатолий Войтенко.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Транспорт#Омск#Департамент транспорта мэрии Омска#Торги#Сделка#Новости#Пассажирское предприятие №8
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