Несостоявшийся аукцион. В Омске не нашлось покупателей для простаивающих маршруток

Напомним, что покупка в лизинг 100 «Луидоров» обошлась в 2018 году в 368 млн рублей (3,68 млн за один автобус). В феврале 2024-го 26 муниципальных машин за 19,5 млн рублей купил местный перевозчик Анатолий Войтенко.