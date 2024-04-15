По 1,5 млн за машину. В Омске выставили на продажу еще три муниципальных «Луидора»

100 «Луидоров» для омского пассажирского предприятия приобрели в лизинг за 368 млн рублей (3,68 млн за одну машину) в 2018 году. В феврале предприятие уже «избавилось» от 26 ненужных муниципальных машин, правда, тогда стоимость одного «Луидора» была в два раза меньше — 750 тысяч рублей. За 19,5 млн рублей транспортные средства достались местному перевозчику Анатолию Войтенко, который ранее арендовал их у предприятия.