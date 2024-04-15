По 1,5 млн за машину. В Омске выставили на продажу еще три муниципальных «Луидора»

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
«Пассажирское предприятие №8» снова выставило на продажу автобусы марки «Луидор». На этот раз продать решили три машины общей стоимостью 4,5 млн рублей. Соответствующую сделку согласовали в департаментах транспорта и имущественных отношений при условии, что ее заключение «не нарушает действующее законодательство и не ухудшает финансовое положение» предприятия.
Один автобус «Луидор» оценили в 1,5 млн рублей. Все машины выпущены в 2018 году, пробег составляет от 268 до 330 тысяч км. Торги по продаже транспортных средств запланированы на 7 мая.
100 «Луидоров» для омского пассажирского предприятия приобрели в лизинг за 368 млн рублей (3,68 млн за одну машину) в 2018 году. В феврале предприятие уже «избавилось» от 26 ненужных муниципальных машин, правда, тогда стоимость одного «Луидора» была в два раза меньше — 750 тысяч рублей. За 19,5 млн рублей транспортные средства достались местному перевозчику Анатолию Войтенко, который ранее арендовал их у предприятия.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о покупке 44 новых экологичных автобуса большого класса. В Омск новый транспорт стоимостью 1,444 млрд рублей поставят летом 2024 года.