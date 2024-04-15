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По 1,5 млн за машину. В Омске выставили на продажу еще три муниципальных «Луидора»

15 апреля 2024, 12:32
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске за 4,5 млн рублей продают еще три ненужные муниципальные маршрутки

Ранее пассажирское предприятие уже «избавилось» от части «Луидоров», купленных в 2018 году в лизинг.

«Пассажирское предприятие №8» снова выставило на продажу автобусы марки «Луидор». На этот раз продать решили три машины общей стоимостью 4,5 млн рублей. Соответствующую сделку согласовали в департаментах транспорта и имущественных отношений при условии, что ее заключение «не нарушает действующее законодательство и не ухудшает финансовое положение» предприятия.

Один автобус «Луидор» оценили в 1,5 млн рублей. Все машины выпущены в 2018 году, пробег составляет от 268 до 330 тысяч км. Торги по продаже транспортных средств запланированы на 7 мая.

100 «Луидоров» для омского пассажирского предприятия приобрели в лизинг за 368 млн рублей (3,68 млн за одну машину) в 2018 году. В феврале предприятие уже «избавилось» от 26 ненужных муниципальных машин, правда, тогда стоимость одного «Луидора» была в два раза меньше — 750 тысяч рублей. За 19,5 млн рублей транспортные средства достались местному перевозчику Анатолию Войтенко, который ранее арендовал их у предприятия.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о покупке 44 новых экологичных автобуса большого класса. В Омск новый транспорт стоимостью 1,444 млрд рублей поставят летом 2024 года.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Перевозчики#Автобус#Маршрутки#Торги#Новости#ПП-8#Пассажирское предприятие №8
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