Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске

Как раз с общественным транспортом (количеством автобусов, троллейбусов и трамваев) в Омске сейчас все хорошо. Да, есть машины, которые немного устарели и требуют ремонта, но обновился автопарк муниципальных пассажирских предприятий за последние годы значительно. На новые автобусы выделяют деньги из федерального бюджета по программам «Безопасные качественные дороги» и «Экология». Только в 2023 году приобрели 40 троллейбусов и 30 автобусов.