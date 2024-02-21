Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске

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Жалобы на долгое ожидание общественного транспорта и невозможность быстро добраться из-за этого из точки А в точку Б появлялись и ранее. Однако зимой, особенно в 30-е градусные морозы, накал, разумеется, стал немного усиливаться.
Около месяца назад мэр Омска Сергей Шелест признал, что сообщений по теме транспорта не становится меньше, и поручил организовать в официальном паблике мэрии единый канал для сбора жалоб. Последние не заставили себя ждать: только за первый день скопилось больше 500 жалоб. Подобные сообщения изредка продолжают появляться и сейчас.
В материале Города55 — рассказываем, в чем заключается главная причина, ухудшающая работу общественного транспорта (она, кстати, характерна и для других российских городов), и какие решения находят в Омске из сложившегося положения.
По словам директора дептранспорта Вадима Кормильца, главная проблема, из-за которой пока не удается наладить работу общественного транспорта, — это именно нехватка водителей. И характерна она не только для муниципальных транспортных предприятий, но и для частников.
«Мы понимаем, что в настоящее время реально есть проблемы с транспортным сообщением в городе Омске. И в первую очередь, хочу дать пояснение, они связаны с нехваткой водительского состава. Хочу еще раз напомнить: у частников — до 20%, у муниципалов — порядка 10%», — отметил Кормилец неделю назад, выступая перед депутатами Омского горсовета.
Хоть на «Пассажирском предприятии №8» сегодня официально и трудоустроено около 700 человек, на работу выходит меньшее количество водителей, так как часть, например, находится в отпуске или на больничном. В итоге имеем простаивающий транспорт.
Как раз с общественным транспортом (количеством автобусов, троллейбусов и трамваев) в Омске сейчас все хорошо. Да, есть машины, которые немного устарели и требуют ремонта, но обновился автопарк муниципальных пассажирских предприятий за последние годы значительно. На новые автобусы выделяют деньги из федерального бюджета по программам «Безопасные качественные дороги» и «Экология». Только в 2023 году приобрели 40 троллейбусов и 30 автобусов.
Получается, что подвижной состав, который можно выпустить в линию, есть, но не всегда находится, кого садить на автобусы, троллейбусы и трамваи. Этот факт подтверждают и открытые «Пассажирским предприятием №8» и «Электрическим транспортом» вакансии. Прямо сейчас готовы принять на работу водителями автобусов 168 человек, троллейбусов — 78 человек, трамваев — 9 человек.
Зная о кадровой проблеме транспортной отрасли, в Омске, конечно, никто не сидит и не ждет, что она сама решится. Водителей активно ищут и стараются улучшить для них условия работы.
Одно из таких улучшений — ежегодная индексация зарплаты: в 2023 — на 6%, в 2024 — на 5-7%. Благодаря этому базовая зарплата для водителя автобуса при норме выработки 180 часов составляет 55 тысяч рублей, а средняя оплата труда на предприятии — 73 тысячи. Водителям троллейбусов обещают платить от 45 до 75 тысяч рублей, тем, кто управляет омскими трамваями — 45-70 тысяч.
Для водителей к тому же существует внушительная стимулирующая база:
Второе важное улучшение — это назначение стипендии на время обучения профессии водителя троллейбуса или трамвая. Процесс этот не быстрый, занимает полгода, и на это время обучающимся будут ежемесячно выплачивать стипендию в размере 20-22 тысяч. Очередная группа начнет обучение уже в марте.
«Новую профессию здесь можно получить абсолютно бесплатно, а после сдачи всех экзаменов — гарантировано трудоустроиться на предприятие. Более того, с этого года будущим водителям на все время обучения будут назначать стипендию — порядка 20-22 тысяч рублей в месяц. Эта мера поддержки, убежден, позволит курсантам чувствовать себя увереннее на ранних этапах карьеры», — отмечал ранее Сергей Шелест.
Большую надежду в департаменте транспорта, кстати, возлагают на женщин. За рулем троллейбусов омичи уже давно привыкли видеть водителей женского пола. Потихоньку эта тенденция становится применима и к автобусам: новые современные машины требуют меньше физических усилий и при эксплуатации, и при обслуживании. В настоящий момент в пассажирском предприятии №8 уже работает пять женщин.
«Работа водителем доступна не только мужчинам. Мы с удовольствием приглашаем на обучение с последующим трудоустройством женщин старше 21 года, желающих обеспечить себя стабильной заработной платой, полным набором мер социальной поддержки и возможностью льготного выхода на пенсию», — сообщил директор ПП-8 Марат Саликов.
Сегодня сложная ситуация, связанная с острой нехваткой водителей, которые работают по найму, сложилась в целом в России. В ряде регионов нехватка водителей автобусов достигает 40%, из-за чего администрации субъектов вынуждены закрывать часть маршрутов общественного транспорта.
По мнению замдиректора «Объединенного научно-методического центра» Вячеслава Максимычева, дефицит кадров начал нарастать с начала 2000-х годов из-за того, что стали уходить на пенсию водители-профессионалы, подготовленные еще во времена СССР.
«Сегодня средний возраст водителя-профессионала — около 50 лет. Молодые люди в эту профессию не идут. Зарплата низкая, условия труда тяжелые», — пояснил Максимычев «Российской газете».
Негативно на ситуацию повлияла, по словам эксперта, и ликвидация Росавтодором профильных подведомственных учебных заведений, осуществляющих подготовку водителей категорий D и CE. Решить проблему Максимычев предлагает за счет подготовки водителей в рамках краткосрочных курсов за одну неделю.
Об удручающей статистике других российских городов говорит и Вадим Кормилец:
«В таких городах как Новосибирск, Пермь, Самара нехватка водителей составляет до 35 процентов от штатной численности. В Томске, Краснодаре и Ростове-на-Дону — до 50 процентов, в Воронеже — 70 процентов. Омск в этом плане выглядит достойно благодаря поддержке городских и региональных властей».
В администрации Екатеринбурга к примеру транспортные проблемы также связывают с существенным кадровым голодом: как результат в городе сокращается выпуск подвижных единиц на линию, нарушаются интервалы и графики движения, сильно наполняются салоны автобусов.
Добавим, что регионам и дальше придется быть особо изобретательными, чтобы нивелировать остроту дефицита кадров. Впрочем, в Омске все это уже делается — поднимаются зарплаты, водителям предоставляют социальный пакет, организовывают обучение, а также стараются переманить сельчан, которые привыкли ездить на вахты, на работу в город.