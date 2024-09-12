gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 11:00

Published 12 сентября, 11:00

Modified 12 сентября, 11:00

Updated 12 сентября, 11:00

Иллюстрация

Не без текучки: в Омске остро не хватает 268 водителей общественного транспорта

12 сентября 2024, 11:00
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омске с начала 2024 года уволилось 147 водителей общественного транспорта

В настоящий момент на работу в «Пассажирское предприятие №8» и «Электрический транспорт» готовы принять 157 водителей автобусов, 78 водителей троллейбусов и 33 водителя трамвая.

В Омске на муниципальных пассажирских предприятиях уже продолжительное время наблюдается напряженная кадровая ситуация с водителями. Город55 выяснил, как обстоят дела в этом вопросе в настоящий момент.

Хуже всего ситуация с водителями автобусов: на «Пассажирское предприятие №8» готовы прямо сейчас трудоустроить 157 водителей. Остро нуждаются в специалистах и на предприятии «Электрический транспорт»: на троллейбусы требуется 111 водителей, а на трамваи — 33 водителя.

Как выяснилось из ответа директора дептранса Вадима Кормильца на официальный запрос Города55, с начала 2024 года с двух муниципальных пассажирских предприятий уволилось 147 водителей: 117 человек управляли автобусами, 22 — троллейбусами и 8 — трамваями. Правда, почти столько же специалистов пополнили пассажирские предприятия.

«С начала 2024 года в МП „Пассажирское предприятие №8“ трудоустроено 119 водителей, а в МП „Электрический транспорт“ было принято 38 водителей, из них 24 водителя троллейбусов и 14 водителей трамваев», — отметил Кормилец.

Напомним, что в этом году водителям «Пассажирского предприятия №8» и «Муниципального транспорта» увеличили зарплату. В итоге в июле средняя зарплата водителей автобусов составила 121 350 рублей, а водителей трамваев и троллейбусов — 72 760 рублей.

При этом в четвертом квартале 2024 года, по словам директора дептранса, не планируется новых мер поддержки и повышения зарплаты водителей «ПП-8», водителям предприятия «Электрический транспорт» повезло чуть больше — вопрос повышения их зарплаты находится на рассмотрении.

Омичи по часу не могут уехать с Левого берега в центр. В мэрии объяснили, почему
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Новости#Вадим Кормилец#Автобусы#Водители#Электрический транспорт#Пассажирское предприятие №8
Подпишитесь
Популярное