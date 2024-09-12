Не без текучки: в Омске остро не хватает 268 водителей общественного транспорта

Как выяснилось из ответа директора дептранса Вадима Кормильца на официальный запрос Города55, с начала 2024 года с двух муниципальных пассажирских предприятий уволилось 147 водителей: 117 человек управляли автобусами, 22 — троллейбусами и 8 — трамваями. Правда, почти столько же специалистов пополнили пассажирские предприятия.