Не без текучки: в Омске остро не хватает 268 водителей общественного транспорта

Posted 12 сентября, 11:00
Published 12 сентября, 11:00
Modified 12 сентября, 11:00
Updated 12 сентября, 11:00
В Омске на муниципальных пассажирских предприятиях уже продолжительное время наблюдается напряженная кадровая ситуация с водителями. Город55 выяснил, как обстоят дела в этом вопросе в настоящий момент.
Хуже всего ситуация с водителями автобусов: на «Пассажирское предприятие №8» готовы прямо сейчас трудоустроить 157 водителей. Остро нуждаются в специалистах и на предприятии «Электрический транспорт»: на троллейбусы требуется 111 водителей, а на трамваи — 33 водителя.
Как выяснилось из ответа директора дептранса Вадима Кормильца на официальный запрос Города55, с начала 2024 года с двух муниципальных пассажирских предприятий уволилось 147 водителей: 117 человек управляли автобусами, 22 — троллейбусами и 8 — трамваями. Правда, почти столько же специалистов пополнили пассажирские предприятия.
«С начала 2024 года в МП „Пассажирское предприятие №8“ трудоустроено 119 водителей, а в МП „Электрический транспорт“ было принято 38 водителей, из них 24 водителя троллейбусов и 14 водителей трамваев», — отметил Кормилец.
Напомним, что в этом году водителям «Пассажирского предприятия №8» и «Муниципального транспорта» увеличили зарплату. В итоге в июле средняя зарплата водителей автобусов составила 121 350 рублей, а водителей трамваев и троллейбусов — 72 760 рублей.
При этом в четвертом квартале 2024 года, по словам директора дептранса, не планируется новых мер поддержки и повышения зарплаты водителей «ПП-8», водителям предприятия «Электрический транспорт» повезло чуть больше — вопрос повышения их зарплаты находится на рассмотрении.