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Омское ПАТП-8 рассчитывает заработать 21 млн на гараже в Нефтяниках

Омское ПАТП-8 рассчитывает заработать 21 млн на гараже в Нефтяниках

13 октября 2023, 10:14
Фото: Город55
Предприятие ищет арендатора для здания площадью 3 674,7 кв. м на Нефтезаводской.

Омское «Пассажирское предприятие №8» с согласия департамента транспорта и депимущества выставило на торги часть нежилого здания — филиала стоянки — по улице Нефтезаводская, 48, литера Б.

Гараж общей площадью 3674,7 кв. м рассчитывают сдать в аренду на пять лет. Каждый месяц платить за пользование придется 352,7 тысяч рублей, поэтому за пять лет набежит сумма около 21,2 млн рублей. В качестве задатка желающим поучаствовать в аукционе придется внести 350 тысяч.

На арендуемой площади, как следует из аукционной документации, можно организовать промышленное производство. При этом сделать перепланировку в помещении можно только с письменного разрешения ПАТП-8.

Напомним, что ранее пассажирское предприятие решило также продать пять автобусов марки «Луидор». Одна машина 2018 года выпуска с механической коробкой передач стоит 1,5 млн рублей.

Мэрия Омска выставила на продажу 5 маршруток «Луидор» по 1,5 млн рублей
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#Омск#Аренда#ПАТП#Торги#Новости#Гараж#Юлия Истомина#Пассажирское предприятие №8
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