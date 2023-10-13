Омское ПАТП-8 рассчитывает заработать 21 млн на гараже в Нефтяниках

Гараж общей площадью 3674,7 кв. м рассчитывают сдать в аренду на пять лет. Каждый месяц платить за пользование придется 352,7 тысяч рублей, поэтому за пять лет набежит сумма около 21,2 млн рублей. В качестве задатка желающим поучаствовать в аукционе придется внести 350 тысяч.