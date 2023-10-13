Омское ПАТП-8 рассчитывает заработать 21 млн на гараже в Нефтяниках

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Омское «Пассажирское предприятие №8» с согласия департамента транспорта и депимущества выставило на торги часть нежилого здания — филиала стоянки — по улице Нефтезаводская, 48, литера Б.
Гараж общей площадью 3674,7 кв. м рассчитывают сдать в аренду на пять лет. Каждый месяц платить за пользование придется 352,7 тысяч рублей, поэтому за пять лет набежит сумма около 21,2 млн рублей. В качестве задатка желающим поучаствовать в аукционе придется внести 350 тысяч.
На арендуемой площади, как следует из аукционной документации, можно организовать промышленное производство. При этом сделать перепланировку в помещении можно только с письменного разрешения ПАТП-8.
Напомним, что ранее пассажирское предприятие решило также продать пять автобусов марки «Луидор». Одна машина 2018 года выпуска с механической коробкой передач стоит 1,5 млн рублей.