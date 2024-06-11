В прошлом году с пассажирских предприятий Омска уволилось 309 кондукторов

И если в «Пассажирском предприятии №8» в настоящий момент кондукторы не требуются, то в «Электрическом транспорте» для кондукторов открыто 186 вакансий. Платить специалистам готовы от 27 до 40 тысяч рублей. На работу соискателей «зазывают» возможностью трудиться по гибкому графику, бесплатным проездом в общественном транспорте, предоставлением соцжилья, частичной оплатой путевок в санатории и пансионаты.