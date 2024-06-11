В прошлом году с пассажирских предприятий Омска уволилось 309 кондукторов

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Город55 выяснил, сколько кондукторов сегодня не хватает в муниципальных пассажирских предприятиях. Всего в Омске, как рассказал нашему изданию замдиректора дептранса Сергей Фальковский, кондукторами работают 649 человек: 365 — в «Пассажирском предприятии №8» и 284 — в «Электрическом транспорте».
С «ПП-8» в прошлом году уволилось 142 кондуктора, еще 44 человека покинули предприятие за пять месяцев 2024-го. Часто увольнялись в 2023 году и кондукторы, трудоустроенные в муниципальном предприятии «Электрический транспорт»: за год предприятие лишилось 167 человек.
И если в «Пассажирском предприятии №8» в настоящий момент кондукторы не требуются, то в «Электрическом транспорте» для кондукторов открыто 186 вакансий. Платить специалистам готовы от 27 до 40 тысяч рублей. На работу соискателей «зазывают» возможностью трудиться по гибкому графику, бесплатным проездом в общественном транспорте, предоставлением соцжилья, частичной оплатой путевок в санатории и пансионаты.
По словам Фальковского, в Омске ежедневно 142 автобуса, следующих по муниципальным маршрутам, работают без кондуктора (это 32% от общего количества подвижного состава «Пассажирского предприятия №8»). Также кондукторов нет в 10 троллейбусах и 16 трамваях, что составляет 11,7% от всего подвижного состава «Электрического транспорта».
Ранее Город55, напомним, рассказывал о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте. С 1 июля цены поднимут сразу на 10 рублей.