gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Иллюстрация

В прошлом году с пассажирских предприятий Омска уволилось 309 кондукторов

11 июня 2024, 05:38
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Вакансии для кондукторов в настоящий момент открыты только на предприятии «Электрический транспорт», там готовы трудоустроить сразу 186 человек.

Город55 выяснил, сколько кондукторов сегодня не хватает в муниципальных пассажирских предприятиях. Всего в Омске, как рассказал нашему изданию замдиректора дептранса Сергей Фальковский, кондукторами работают 649 человек: 365 — в «Пассажирском предприятии №8» и 284 — в «Электрическом транспорте».

С «ПП-8» в прошлом году уволилось 142 кондуктора, еще 44 человека покинули предприятие за пять месяцев 2024-го. Часто увольнялись в 2023 году и кондукторы, трудоустроенные в муниципальном предприятии «Электрический транспорт»: за год предприятие лишилось 167 человек.

И если в «Пассажирском предприятии №8» в настоящий момент кондукторы не требуются, то в «Электрическом транспорте» для кондукторов открыто 186 вакансий. Платить специалистам готовы от 27 до 40 тысяч рублей. На работу соискателей «зазывают» возможностью трудиться по гибкому графику, бесплатным проездом в общественном транспорте, предоставлением соцжилья, частичной оплатой путевок в санатории и пансионаты.

По словам Фальковского, в Омске ежедневно 142 автобуса, следующих по муниципальным маршрутам, работают без кондуктора (это 32% от общего количества подвижного состава «Пассажирского предприятия №8»). Также кондукторов нет в 10 троллейбусах и 16 трамваях, что составляет 11,7% от всего подвижного состава «Электрического транспорта».

Ранее Город55, напомним, рассказывал о повышении стоимости проезда в муниципальном транспорте. С 1 июля цены поднимут сразу на 10 рублей.

Мэр Омска объяснил, почему необходимо поднять цену проезда в городском транспорте
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Кондуктор#Дефицит#Дефицит кадров#Электрический транспорт#Пассажирское предприятие №8
Подпишитесь
Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
Сегодня, 02:15
Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда
Сегодня, 03:21
Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня
Сегодня, 04:52
Зарплаты до 62 тысяч. В омском минимущества открыли свежие вакансии
Сегодня, 05:54
Сроки сдвинут. Проблемную школу в Серебряном береге достроит компания «Русстрой»
Сегодня, 03:24
Поездки в транспорте Омской области станут выгоднее для пользователей СБП
Сегодня, 06:40
"