Без сюрпризов. Омский перевозчик за 19,5 млн выкупил старые муниципальные маршрутки

Так как конкурентов на торгах у Войтенко не было, автобусы достались ему по начальной цене — 19,5 млн рублей, по 750 тысяч за одну машину (то есть почти в пять раз дешевле, чем приобретались в 2018-м). Пробег транспортных средств составляет от 300 тысяч до 426 тысяч км. Деньги, полученные от продажи подвижного состава, направят на нужды пассажирского предприятия №8.