Без сюрпризов. Омский перевозчик за 19,5 млн выкупил старые муниципальные маршрутки

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Омске подвели итоги торгов по продаже 26 автобусов малого класса марки «Луидор». Машины, приобретенные в лизинг, пополнили автопарк Пассажирского предприятия №8 в 2018 году. 100 маршруток обошлись городу в 368 млн рублей.
Новым владельцем 26 автобусов стал омский перевозчик Анатолий Войтенко, который обслуживает пассажирские маршруты № 19, 51, 343, 413, 414, 500, 511. Ранее бизнесмен арендовал эти маршрутки у предприятия. Провернуть сделку по продаже ПП-8 смогло после полного расчета по всем лизинговым платежам.
Так как конкурентов на торгах у Войтенко не было, автобусы достались ему по начальной цене — 19,5 млн рублей, по 750 тысяч за одну машину (то есть почти в пять раз дешевле, чем приобретались в 2018-м). Пробег транспортных средств составляет от 300 тысяч до 426 тысяч км. Деньги, полученные от продажи подвижного состава, направят на нужды пассажирского предприятия №8.
Отметим, что Анатолию Войтенко с 2014 года принадлежит компания «Трансавто», также специализирующаяся на пассажирских перевозках. В 2022 году фирма показала нулевую выручку и прибыль.