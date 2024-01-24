С пробегом до 436 тысяч км. В Омске выставили на продажу 26 простаивающих маршруток

Напомним, что 100 автобусов марки «Луидор» пассажирское предприятие получило в 2018 году. Новые транспортные средства приобрели в лизинг за 368 млн рублей (3,68 млн за одну машину), то есть продают автобусы малого класса сейчас почти в 5 раз дешевле. Хотя на сайтах бесплатных объявлений можно встретить предложения о продаже «Луидоров» 2018 года выпуска и по 1,2 млн рублей. Часть маршруток предприятие в конце 2022 года сдало в аренду частнику.