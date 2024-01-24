С пробегом до 436 тысяч км. В Омске выставили на продажу 26 простаивающих маршруток

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В Омске «Пассажирское предприятие №8» выставило на продажу 26 автобусов марки «Луидор». Машины были выпущены и приобретены в 2018 году, но сейчас не эксплуатируются предприятием.
Сделку согласовал и департамент транспорта, и департамент имущественных отношений с условием, что ее заключение «не нарушает действующее законодательство и не ухудшает финансовое положение» муниципального предприятия.
Стоимость одной маршрутки составляет 750 тысяч рублей, все 26 машин отдают за 19,5 млн рублей. Но в процессе торгов цена может вырасти. Пробег транспортных средств варьируется от 300 тысяч до 426 тысяч км. Находятся автобусы «Луидор» сейчас в гараже предприятия на 2-й Солнечной. Итоги аукциона подведут 19 февраля.
В пресс-службе омской мэрии рассказали Городу55, что денежные средства, полученные от продажи подвижного состава, будут направлены на нужды пассажирского предприятия №8.
Напомним, что 100 автобусов марки «Луидор» пассажирское предприятие получило в 2018 году. Новые транспортные средства приобрели в лизинг за 368 млн рублей (3,68 млн за одну машину), то есть продают автобусы малого класса сейчас почти в 5 раз дешевле. Хотя на сайтах бесплатных объявлений можно встретить предложения о продаже «Луидоров» 2018 года выпуска и по 1,2 млн рублей. Часть маршруток предприятие в конце 2022 года сдало в аренду частнику.