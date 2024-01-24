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Published Сегодня, 11:06

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Updated Сегодня, 11:56

Омское пассажирское предприятие хочет заработать на старых маршрутках 19,5 млн

С пробегом до 436 тысяч км. В Омске выставили на продажу 26 простаивающих маршруток

24 января 2024, 11:06
Фото: Город55

Омское пассажирское предприятие хочет заработать на старых маршрутках 19,5 млн

Автобусы малого класса были закуплены городом в лизинг в 2018 году: за 100 машин тогда заплатили 368 млн рублей.

В Омске «Пассажирское предприятие №8» выставило на продажу 26 автобусов марки «Луидор». Машины были выпущены и приобретены в 2018 году, но сейчас не эксплуатируются предприятием.

Сделку согласовал и департамент транспорта, и департамент имущественных отношений с условием, что ее заключение «не нарушает действующее законодательство и не ухудшает финансовое положение» муниципального предприятия.

Стоимость одной маршрутки составляет 750 тысяч рублей, все 26 машин отдают за 19,5 млн рублей. Но в процессе торгов цена может вырасти. Пробег транспортных средств варьируется от 300 тысяч до 426 тысяч км. Находятся автобусы «Луидор» сейчас в гараже предприятия на 2-й Солнечной. Итоги аукциона подведут 19 февраля.

В пресс-службе омской мэрии рассказали Городу55, что денежные средства, полученные от продажи подвижного состава, будут направлены на нужды пассажирского предприятия №8.

Напомним, что 100 автобусов марки «Луидор» пассажирское предприятие получило в 2018 году. Новые транспортные средства приобрели в лизинг за 368 млн рублей (3,68 млн за одну машину), то есть продают автобусы малого класса сейчас почти в 5 раз дешевле. Хотя на сайтах бесплатных объявлений можно встретить предложения о продаже «Луидоров» 2018 года выпуска и по 1,2 млн рублей. Часть маршруток предприятие в конце 2022 года сдало в аренду частнику.

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#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Автобус#Пассажиры#Торги#Новости#Юлия Истомина#Пассажирское предприятие №8
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