В Омске с октября увеличат зарплату водителям пассажирского предприятия № 8

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об индексации заработной платы работникам пассажирского предприятия № 8. По его информации, прибавку сделают основным категориям работников. Так, с 1 октября повышение будет на 7%. Остальным сотрудникам также увеличат зарплату с 1 декабря 2023 года.
«Мы должны привлекать и закреплять в системе муниципального транспорта достойные кадры, а для этого необходим определенный уровень зарплат», — написал Шелест в своем телеграм-канале.
Руководитель ПП-8 Марат Саликов должен составить план по дальнейшему увеличению заработной платы водителей и других работников. Соответствующее распоряжении дал градоначальник.
Ранее Город55 писал о том, что муниципальное предприятие «Пассажирское предприятие № 8» планируют приватизировать в следующем году. Оно и «Муниципальные рынки» станут акционерными обществами.