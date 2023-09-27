В Омске с октября увеличат зарплату водителям пассажирского предприятия № 8

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об индексации заработной платы работникам пассажирского предприятия № 8. По его информации, прибавку сделают основным категориям работников. Так, с 1 октября повышение будет на 7%. Остальным сотрудникам также увеличат зарплату с 1 декабря 2023 года.