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В Омске с октября увеличат зарплату водителям пассажирского предприятия № 8

В Омске с октября увеличат зарплату водителям пассажирского предприятия № 8

27 сентября 2023, 07:30
Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста
Надбавка ждет и других сотрудников организации.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об индексации заработной платы работникам пассажирского предприятия № 8. По его информации, прибавку сделают основным категориям работников. Так, с 1 октября повышение будет на 7%. Остальным сотрудникам также увеличат зарплату с 1 декабря 2023 года.

«Мы должны привлекать и закреплять в системе муниципального транспорта достойные кадры, а для этого необходим определенный уровень зарплат», — написал Шелест в своем телеграм-канале.

Руководитель ПП-8 Марат Саликов должен составить план по дальнейшему увеличению заработной платы водителей и других работников. Соответствующее распоряжении дал градоначальник.

Ранее Город55 писал о том, что муниципальное предприятие «Пассажирское предприятие № 8» планируют приватизировать в следующем году. Оно и «Муниципальные рынки» станут акционерными обществами.

В Омске в следующем году собираются приватизировать «Муниципальные рынки» и «ПП-8»
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#Омск#Омская область#Индексация#Зарплата#Новости#Сергей Шелест#Надбавка#Алина Ясинская#Пассажирское предприятие №8
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