«Авангард» разорвал контракт с нападающим, которого ранее задрафтовали в НХЛ

Posted 6 апреля, 00:13
Published 6 апреля, 00:13
Modified 6 апреля, 00:13
Updated 6 апреля, 00:13
Омский «Авангард» и 19-летний нападающий Глеб Трикозов расторгли контракт. Об этом сообщили на официальном сайте хоккейного клуба. Права на хоккеиста останутся у «Авангарда». В клубе Трикозова поблагодарили за игру и пожелали удачи в дальнейшей карьере.
В нынешнем сезоне форвард провел за основную команду две игры, результативными действиями не отметился. В Высшей хоккейной лиге за «Омские крылья» Трикозов сыграл 39 матчей, набрал 21 очко. Нападающий забросил 11 шайб и отдал 10 голевых передач. Показатель полезности хоккеиста «-2».
Глеб Трикозов является воспитанником «Авангарда». В 2020 году дебютировал за «Омские ястребы». В 2022 году нападающего на драфте НХЛ выбрал клуб «Каролина Харрикейнз» под номером 60.
Ранее Город55 рассказывал, что три игрока омского «Авангарда» отправятся в сборную, чтобы сыграть в Большом туре: