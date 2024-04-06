«Авангард» разорвал контракт с нападающим, которого ранее задрафтовали в НХЛ

Омский «Авангард» и 19-летний нападающий Глеб Трикозов расторгли контракт. Об этом сообщили на официальном сайте хоккейного клуба. Права на хоккеиста останутся у «Авангарда». В клубе Трикозова поблагодарили за игру и пожелали удачи в дальнейшей карьере.