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Posted 6 апреля, 00:13

Published 6 апреля, 00:13

Modified 6 апреля, 00:13

Updated 6 апреля, 00:13

Трикозов играл в «Крыльях» под номером 71

«Авангард» разорвал контракт с нападающим, которого ранее задрафтовали в НХЛ

6 апреля 2024, 00:13
Фото: ХК Омские крылья
Трикозов играл в «Крыльях» под номером 71
Глеб Трикозов в нынешнем сезоне провел за основную команду только две игры. В ВХЛ принял участие в 39 матчах.

Омский «Авангард» и 19-летний нападающий Глеб Трикозов расторгли контракт. Об этом сообщили на официальном сайте хоккейного клуба. Права на хоккеиста останутся у «Авангарда». В клубе Трикозова поблагодарили за игру и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

В нынешнем сезоне форвард провел за основную команду две игры, результативными действиями не отметился. В Высшей хоккейной лиге за «Омские крылья» Трикозов сыграл 39 матчей, набрал 21 очко. Нападающий забросил 11 шайб и отдал 10 голевых передач. Показатель полезности хоккеиста «-2».

Глеб Трикозов является воспитанником «Авангарда». В 2020 году дебютировал за «Омские ястребы». В 2022 году нападающего на драфте НХЛ выбрал клуб «Каролина Харрикейнз» под номером 60.

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#Спорт#Хоккей#Авангард#НХЛ#Омские крылья#Омские ястребы#Евгений Игишев#ВХЛ#Глеб Трикозов
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