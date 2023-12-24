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Омские «ястребы», северные олени и «пропавшие» тигры. Омск в воскресенье

Омские «ястребы», северные олени и «пропавшие» тигры. Омск в воскресенье

24 декабря 2023, 14:01
Последний день недели уже вот-вот завершится: самое время подвести итоги. Три «экологичные» новости этого дня — в подборке Города55.

Новость №1. Омские «ястребы» потерпели поражение.

Магнитогорский «Металлург» в напряженной схватке одолел хозяев льда. Омичам пришлось два периода играть в меньшинстве, преимущество переходило от команды к команде, а штанга героически защищала ворота «ястребов». Следующий матч «Авангард» сыграет уже с «Сибирью» 26 декабря. Подробнее о итогах матча — читайте ниже:

Сталь оказалась тверже. «Металлург Мг» обошел омских «ястребов»
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Новость №2. В Советском парке появились северные олени.

Самые настоящие и более того — готовые прокатить омичей по тропинкам парка. Вот только катания продлятся недолго: верные помощники Санта-Клауса смогут побыть в Омске с 30 декабря и до 8 января. Но — с необычными животными можно устроить фотосессию и сохранить себе немного новогодних чудес на память.

Олени и пони. Омичей пригласили на зимнюю прогулку с необычными спутниками
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Новость №3. В Омской области пропали тигры.

Хотя, как заверили в Минприроды Омской области — они в регионе и не появлялись. Ведомство рассказало омичам, что ролик, начавший блуждать по соцсетям, ничто иное как фейк. Да, тигр был, но в Приморском крае. Там полосатый полтора года терроризировал местных и уходил от погонь. В конечном итоге, полосатого возмутителя спокойствия отловили и отправили подальше от людей: в места богатые кормом и без конкурентов.

Осторожно, фейк! Минприроды опровергло появление тигра в Омской области
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#Авангард#Омская область#Минприроды#Советский парк#Сибирь#Фейк#Омские ястребы#Илья Скобин
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