Омские «ястребы», северные олени и «пропавшие» тигры. Омск в воскресенье

Хотя, как заверили в Минприроды Омской области — они в регионе и не появлялись. Ведомство рассказало омичам, что ролик, начавший блуждать по соцсетям, ничто иное как фейк. Да, тигр был, но в Приморском крае. Там полосатый полтора года терроризировал местных и уходил от погонь. В конечном итоге, полосатого возмутителя спокойствия отловили и отправили подальше от людей: в места богатые кормом и без конкурентов.