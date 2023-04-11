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Падение огромного свитера с эмблемой «Авангарда» было задумано изначально

11 апреля 2023, 11:06
Фото: СУ СК РФ по Омской области
Следственный комитет и транспортная прокуратура проводят проверку случившегося.

Как стало известно Городу55 из собственных источников, падение огромного свитера с эмблемой хоккейного клуба «Авангард» возле G-Drive не было случайностью, а являлось изначальной задумкой. Теперь же в ситуации разбирается транспортная прокуратура и следком.

Напомним, сегодня, 11 апреля, над Омском пролетел вертолет с рекламной конструкцией с символикой «Авангарда». Воздушное судно прошло путь через весь город, начиная с юга. Заказчиком полета выступил хоккейный клуб. В 11 часов утра хоккейный свитер упал возле G-Drive Арены, сообщили в пресс-службе омской транспортной прокуратуры. 

Ранее в пресс-службе омского «Авангарда» объявили дату торжественного закрытия сезона 2022/2023. Мероприятия состоятся на G-Drive Арене завтра, 12 апреля, в 18:30 часов. Для болельщиков приготовили развлекательную программу: мастер-шоу на льду, конкурсы с призами, ряд активностей.

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Над Омском пролетел вертолет со свитером «Авангарда»
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#Евгений Игишев#Вертолет#Авангард#ХК Авангард#Омские ястребы#Город#Происшествия#Омск#Омская область
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