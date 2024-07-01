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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

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Двух омских хоккеистов задрафтовали в НХЛ

1 июля 2024, 06:23
Фото: gorod55.ru
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«Колорадо Эвеланш» выбрал вратаря Ивана Юнина, а «Каролина Харрикейнз» — защитника Тимура Кола.

В минувшую субботу, 29 июня, в НХЛ прошел очередной этап драфта. Заокеанские клубы выбрали себе игроков. В списке два хоккеиста из состава «Омских ястребов»: вратарь Иван Юнин и защитник Тимур Кол.

18-летнего голкипера Юнина задрафтовал клуб «Колорадо Эвеланш» под 137 номером, а 17-летнего Кола — «Каролина Харрикейнз» под номером 168. Отметим, что Тимур Кол в сезоне-2024/2025 будет выступать в СКА.

Драфт — церемония, в которой клубы НХЛ закрепляют за собой права на молодых хоккеистов — чаще всего из юниорских лиг Северной Америки, а также из европейских чемпионатов. Каждая команда поочередно выбирает игрока, который закрепляется за клубной системой.

Ранее Город55 рассказывал, что экс-нападающий омского «Авангарда» подписал однолетний контракт с «Барысом» из Астаны.

Стало известно, где будет играть экс-нападающий «Авангарда» Дамир Жафяров
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#Евгений Игишев#Спорт#НХЛ#Омские ястребы#СКА
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