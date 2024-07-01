Двух омских хоккеистов задрафтовали в НХЛ

Драфт — церемония, в которой клубы НХЛ закрепляют за собой права на молодых хоккеистов — чаще всего из юниорских лиг Северной Америки, а также из европейских чемпионатов. Каждая команда поочередно выбирает игрока, который закрепляется за клубной системой.