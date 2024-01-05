Травма головы. Игрока «Омских Ястребов» унесли на носилках со льда во время матча

Речь идет о 17-летнем представителе омской команды Владиславе Ухмылове. Соперник сделал силовой прием и «ястреб» упал на лед на 15-й минуте. Он ударился об борт и, как говорится в сообществе клуба, получил легкую травму головы. Его унесли с поля на носилках.