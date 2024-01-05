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Published Сегодня, 04:13

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Updated Сегодня, 04:21

иллюстрация

Травма головы. Игрока «Омских Ястребов» унесли на носилках со льда во время матча

5 января 2024, 04:13
Фото: Город55
иллюстрация

Юного игрока «Омских Ястребов» унесли на носилках со льда во время матча

Как рассказали в сообществе команды, спортсмен получил легкую травму.

Вчера, 4 января, состоялся хоккейный матч «Омских Ястребов» и «Реактора» из Нижнекамска. Игра закончилась победой омичей, однако в процессе один из спортсменов получил травму.

Речь идет о 17-летнем представителе омской команды Владиславе Ухмылове. Соперник сделал силовой прием и «ястреб» упал на лед на 15-й минуте. Он ударился об борт и, как говорится в сообществе клуба, получил легкую травму головы. Его унесли с поля на носилках.

Как объяснили в пресс-службе «Омских ястребов», хоккеист прошел необходимые обследования. Пока что он находится под наблюдением врачей. На его восстановление нужно примерно три недели.

Матч завершился со счетом 6:5 в пользу омской команды.

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#Происшествия#Спорт#Хоккей#Омск#Омская область#Травма#Новости#Омские ястребы#Алина Ясинская
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