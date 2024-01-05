Травма головы. Игрока «Омских Ястребов» унесли на носилках со льда во время матча

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Вчера, 4 января, состоялся хоккейный матч «Омских Ястребов» и «Реактора» из Нижнекамска. Игра закончилась победой омичей, однако в процессе один из спортсменов получил травму.
Речь идет о 17-летнем представителе омской команды Владиславе Ухмылове. Соперник сделал силовой прием и «ястреб» упал на лед на 15-й минуте. Он ударился об борт и, как говорится в сообществе клуба, получил легкую травму головы. Его унесли с поля на носилках.
Как объяснили в пресс-службе «Омских ястребов», хоккеист прошел необходимые обследования. Пока что он находится под наблюдением врачей. На его восстановление нужно примерно три недели.
Матч завершился со счетом 6:5 в пользу омской команды.