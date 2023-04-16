«Омские ястребы» проиграли в первом матче финала Кубка Харламова

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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15 апреля на льду омской академии «Авангард» стартовала финальная серия Кубка Харламова. Соперник «Омских ястребов» — нижегородская «Чайка». Матч завершился со счетом 6:2 в пользу гостей.
В регулярном чемпионате омичи одержали три победы в четырех играх против «Чайки». Однако к плей-оффу соперник усилил состав, в него вошли игроки КХЛ.
Сейчас счет в серии 1-0. Следующая встреча пройдет 16 апреля в Омске. Матч начнется в 13:00 по местному времени.
Напомним, «Омские ястребы» последний раз выигрывали Кубок Харламова 10 лет назад. В прошлом году команда стала бронзовым призером. Ранее обсуждалась вопрос о проведении матчей на «G-Drive Арене», но от этой идеи отказались.