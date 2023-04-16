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«Омские ястребы» проиграли в первом матче финала Кубка Харламова

16 апреля 2023, 03:45
Фото: www.hawk.ru
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Счет в серии 1:0. Следующий матч — 16 апреля.

15 апреля на льду омской академии «Авангард» стартовала финальная серия Кубка Харламова. Соперник «Омских ястребов» — нижегородская «Чайка». Матч завершился со счетом 6:2 в пользу гостей.

В регулярном чемпионате омичи одержали три победы в четырех играх против «Чайки». Однако к плей-оффу соперник усилил состав, в него вошли игроки КХЛ.

Сейчас счет в серии 1-0. Следующая встреча пройдет 16 апреля в Омске. Матч начнется в 13:00 по местному времени.

Напомним, «Омские ястребы» последний раз выигрывали Кубок Харламова 10 лет назад. В прошлом году команда стала бронзовым призером. Ранее обсуждалась вопрос о проведении матчей на «G-Drive Арене», но от этой идеи отказались.

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#Спорт#Хоккей#Омские ястребы#Новости#Омск#Омская область#Нижний Новгород
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