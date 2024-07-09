«Взыграл охотничий азарт». Полицейские задержали омича, незаконно убившего лося

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
О незаконной охоте в отдел тюкалинского УМВД сообщил инспектор по охране животного мира. Он обнаружил на берегу озера Попово место забоя, где находилась шкура и голова убитого лося.
Полицейские смогли оперативно установить личность нарушителя, им оказался 38-летний местный житель. Сельчанин рассказал, что был лишен охотничьей лицензии в прошлом году, до этого же занимался охотой. Он приметил лося, когда ездил на болотоходе в районе озера, по словам мужчины, у него «взыграл охотничий азарт».
Подозреваемый поехал домой и взял охотничье ружье своего дедушки, потом вернулся к озеру, застрелил животное, разделал тушу, а мясо увез домой. В кусах на придомовой территории полицейские обнаружили незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-17, нож и мясо убитого лося.
По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Проверка продолжается.