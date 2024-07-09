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В Омской области полицейские задержали мужчину, который охотился без лицензии

«Взыграл охотничий азарт». Полицейские задержали омича, незаконно убившего лося

9 июля 2024, 11:24
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омской области полицейские задержали мужчину, который охотился без лицензии

Сотрудники регионального УМВД задержали жителя Тюкалинского района, который убил дикого лося, не имея охотничьей лицензии.

О незаконной охоте в отдел тюкалинского УМВД сообщил инспектор по охране животного мира. Он обнаружил на берегу озера Попово место забоя, где находилась шкура и голова убитого лося.

Полицейские смогли оперативно установить личность нарушителя, им оказался 38-летний местный житель. Сельчанин рассказал, что был лишен охотничьей лицензии в прошлом году, до этого же занимался охотой. Он приметил лося, когда ездил на болотоходе в районе озера, по словам мужчины, у него «взыграл охотничий азарт».

Подозреваемый поехал домой и взял охотничье ружье своего дедушки, потом вернулся к озеру, застрелил животное, разделал тушу, а мясо увез домой. В кусах на придомовой территории полицейские обнаружили незарегистрированное охотничье ружье ИЖ-17, нож и мясо убитого лося.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Проверка продолжается.

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