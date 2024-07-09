«Взыграл охотничий азарт». Полицейские задержали омича, незаконно убившего лося

Полицейские смогли оперативно установить личность нарушителя, им оказался 38-летний местный житель. Сельчанин рассказал, что был лишен охотничьей лицензии в прошлом году, до этого же занимался охотой. Он приметил лося, когда ездил на болотоходе в районе озера, по словам мужчины, у него «взыграл охотничий азарт».