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Суд накажет охотников из Омской области за незаконную добычу лося

«Не удержался от выстрела». В Омской области поймали охотников, нарушивших закон

9 октября 2023, 13:14
Фото: Город55

Суд накажет охотников из Омской области за незаконную добычу лося

В полицию об обнаружении места разделки лося сообщил инспектор по охране животного мира.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что охотников-нарушителей инспектор заметил во время объезда охотугодий в лесном массиве в 14 км от деревни Яланкуль Большереченского района.

После сообщения инспектора на место прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая изъяла у мужчин 4 ружья, нож и саму тушу животного. При себе у задержанных была лицензия на добычу водоплавающей дичи, однако, как рассказал один из охотников, когда он увидел лося, не смог удержаться и сделал выстрел.

По факту произошедшего ОМВД России по Колосовскому району возбудило уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота», а также назначило проверку, в ходе которой будут установлены все детали и обстоятельства преступления.

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