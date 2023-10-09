«Не удержался от выстрела». В Омской области поймали охотников, нарушивших закон

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что охотников-нарушителей инспектор заметил во время объезда охотугодий в лесном массиве в 14 км от деревни Яланкуль Большереченского района.
После сообщения инспектора на место прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая изъяла у мужчин 4 ружья, нож и саму тушу животного. При себе у задержанных была лицензия на добычу водоплавающей дичи, однако, как рассказал один из охотников, когда он увидел лося, не смог удержаться и сделал выстрел.
По факту произошедшего ОМВД России по Колосовскому району возбудило уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота», а также назначило проверку, в ходе которой будут установлены все детали и обстоятельства преступления.