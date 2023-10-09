«Не удержался от выстрела». В Омской области поймали охотников, нарушивших закон

После сообщения инспектора на место прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая изъяла у мужчин 4 ружья, нож и саму тушу животного. При себе у задержанных была лицензия на добычу водоплавающей дичи, однако, как рассказал один из охотников, когда он увидел лося, не смог удержаться и сделал выстрел.