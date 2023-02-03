Охотников Омской области больше 40 раз оштрафовали за нарушения с начала года

В минувшие выходные в Омской области задержали браконьеров, охотившихся на кабанов. Инспекторы обнаружили в лесу три мешка с разделанными тушами и головами кабанов. Следы снегоходов привели к трём мужчинам. На одежде подозреваемых нашли пятна крови, а на одном из снегоходов был мешок с разделанным кабаном. У мужчин оказалось разрешение на добычу только одного кабана, тогда как по факту были обнаружены три особи.