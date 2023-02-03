Охотников Омской области больше 40 раз оштрафовали за нарушения с начала года

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:42
За первый месяц года в Омской области выписали 41 протокол за нарушения законодательства в сфере охоты. Об этом рассказали в пресс-службе управления по охране животного мира. Большая часть протоколов связана с нарушением правил охоты. Кроме того, отмечены и случаи нарушения режима особо охраняемых природных территорий.
«Вместе с тем выявлено 8 случаев незаконной охоты, по которым инспекторами Учреждения поданы заявления в территориальные органы МВД России по Омской области. Возбуждено три уголовных дела, по четырём случаям проводятся процессуальные и следственные действия, направленные на установления обстоятельств совершения преступления», — рассказали в ведомстве.
В минувшие выходные в Омской области задержали браконьеров, охотившихся на кабанов. Инспекторы обнаружили в лесу три мешка с разделанными тушами и головами кабанов. Следы снегоходов привели к трём мужчинам. На одежде подозреваемых нашли пятна крови, а на одном из снегоходов был мешок с разделанным кабаном. У мужчин оказалось разрешение на добычу только одного кабана, тогда как по факту были обнаружены три особи.
Инспекторы напоминают, что охотники обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке.