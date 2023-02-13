Три года условно. В Омской области двум мужчинам вынесли приговор за незаконную охоту

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:58
Три года условно и штраф в размере 240 тысяч рублей. Азовский немецкий национальный районный суд Омской области вынес приговор двум местным жителям за незаконную охоту на косуль с использованием снегохода, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В суде установили, что 19 января 2021 года фигуранты дела незаконно охотились на косулю сибирскую. Подсудимые произвели отстрел двух особей, во время совершения преступления использовали снегоход и самозарядные ружья. Ущерб от незаконной охоты оценили в 240 тысяч рублей. Мужчины свою вину не признали.
Суд назначил каждому из них наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также постановил изъять снегоход и два ружья в пользу государства. В качестве компенсации ущерба с нерадивых охотников взыскали 240 тысяч рублей.
Ранее Город55 сообщал, что уже за первый месяц года в Омской области выписали 41 протокол за нарушения законодательства в сфере охоты. Большая часть протоколов связана с нарушением правил охоты. Кроме того, отмечены и случаи нарушения режима особо охраняемых природных территорий.