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Три года условно. В Омской области двум мужчинам вынесли приговор за незаконную охоту

13 февраля 2023, 03:57
Фото: 1MI
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В Омской области местным жителям вынесли приговор за незаконную охоту на косуль

В качестве компенсации ущерба с нерадивых охотников взыскали 240 тысяч рублей.

Три года условно и штраф в размере 240 тысяч рублей. Азовский немецкий национальный районный суд Омской области вынес приговор двум местным жителям за незаконную охоту на косуль с использованием снегохода, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установили, что 19 января 2021 года фигуранты дела незаконно охотились на косулю сибирскую. Подсудимые произвели отстрел двух особей, во время совершения преступления использовали снегоход и самозарядные ружья.  Ущерб от незаконной охоты оценили в 240 тысяч рублей. Мужчины свою вину не признали.

Суд назначил каждому из них наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также постановил изъять снегоход и два ружья в пользу государства. В качестве компенсации ущерба с нерадивых охотников взыскали 240 тысяч рублей.

Ранее Город55 сообщал, что уже за первый месяц года в Омской области выписали 41 протокол за нарушения законодательства в сфере охоты. Большая часть протоколов связана с нарушением правил охоты. Кроме того, отмечены и случаи нарушения режима особо охраняемых природных территорий.

Охотников Омской области больше 40 раз оштрафовали за нарушения с начала года
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#Браконьеры#Охота#Суд#Охотник#Охотники#Омск#Омская область#Прокуратура#Евгений Игишев
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