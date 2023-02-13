Три года условно. В Омской области двум мужчинам вынесли приговор за незаконную охоту

Суд назначил каждому из них наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, а также постановил изъять снегоход и два ружья в пользу государства. В качестве компенсации ущерба с нерадивых охотников взыскали 240 тысяч рублей.