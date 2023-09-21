За косулями на снегоходе. Суд накажет жителя Омской области за незаконную охоту

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Суд установил, что в феврале этого года мужчина убил четырех косуль в лесных массивах возле села Старинка и села Муравьевка. Делал он это на снегоходе, который принадлежал его знакомому, и без разрешения на охоту.
На месте преступления охотника вместе с двумя трупами косуль поймал инспектор отдела охотничьего хозяйства БУ Омской области «Управление по охране животного мира». Тела еще двух отстреленных животных были найдены в близлежащем лесу.
Во время следствия мужчина утверждал, что убил только двух косуль, к остальным отношения не имеет. Также нарушитель отказался от мер по возмещению ущерба.
В результате суд назначил охотнику наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, суд лишил его права в течение 1 года заниматься охотой и обязал выплатить в бюджет Называевского района 640 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного ущерба.