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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

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За косулями на снегоходе. Суд накажет жителя Омской области за незаконную охоту

21 сентября 2023, 13:29
Фото: 1MI
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В Омской области вынесли приговор мужчине за незаконное убийство четырех косуль

Называевская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение, однако мужчина до последнего не признавал вину.

Суд установил, что в феврале этого года мужчина убил четырех косуль в лесных массивах возле села Старинка и села Муравьевка. Делал он это на снегоходе, который принадлежал его знакомому, и без разрешения на охоту.

На месте преступления охотника вместе с двумя трупами косуль поймал инспектор отдела охотничьего хозяйства БУ Омской области «Управление по охране животного мира». Тела еще двух отстреленных животных были найдены в близлежащем лесу.

Во время следствия мужчина утверждал, что убил только двух косуль, к остальным отношения не имеет. Также нарушитель отказался от мер по возмещению ущерба.

В результате суд назначил охотнику наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, суд лишил его права в течение 1 года заниматься охотой и обязал выплатить в бюджет Называевского района 640 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного ущерба.

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