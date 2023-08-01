Незаконная охота. В Омской области подвели итоги рейдов и наказали браконьеров

В двух случаях охотники привлечены к ответственности по части 2 ст. 7.11 КоАП РФ (добыча копытных животных и медведей, относящихся к охотничьим ресурсам, без разрешения), в 17 случаях — к ответственности по ст. 8.39 (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях), в остальных — по ст. 8.37 (нарушение правил охоты), сообщает пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира».