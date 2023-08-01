Незаконная охота. В Омской области подвели итоги рейдов и наказали браконьеров

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
За это время сотрудники учреждения провели 4 984 рейда и выявили 249 административных нарушений.
В двух случаях охотники привлечены к ответственности по части 2 ст. 7.11 КоАП РФ (добыча копытных животных и медведей, относящихся к охотничьим ресурсам, без разрешения), в 17 случаях — к ответственности по ст. 8.39 (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях), в остальных — по ст. 8.37 (нарушение правил охоты), сообщает пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира».
По фактам незаконной охоты было подано 18 заявлений, в 12 случаях из них возбуждены уголовные дела по ст. 258 УК РФ.
В ходе рейдов выяснилось, что чаще всего жертвами омских браконьеров становятся копытные — косули, лоси и кабаны. Также встречаются утки, лисы, гуси и другие представители животного мира нашего региона.
Сотрудники учреждения отмечают, что браконьерам грозит не только лишение права заниматься охотой, но и назначение исправительных работ, выплата штрафов за ущерб природе, конфискация оружия и автомобиля.
БУ «Управление по охране животного мира» сообщает об открытии охоты на кабана (общедоступные охотничьи угодья), бурого медведя и волка (во всех охотничьих угодьях) и напоминает о необходимости соблюдения установленных правил охоты.