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Незаконная охота. В Омской области подвели итоги рейдов и наказали браконьеров

1 августа 2023, 10:31
Фото: 1MI
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В Омской области подведены итоги рейдов по выявлению нарушений в сфере охоты

БУ «Управление по охране животного мира» подвело итоги рейдовых мероприятий за 7 месяцев текущего года.

За это время сотрудники учреждения провели 4 984 рейда и выявили 249 административных нарушений.

В двух случаях охотники привлечены к ответственности по части 2 ст. 7.11 КоАП РФ (добыча копытных животных и медведей, относящихся к охотничьим ресурсам, без разрешения), в 17 случаях — к ответственности по ст. 8.39 (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях), в остальных — по ст. 8.37 (нарушение правил охоты), сообщает пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира».

По фактам незаконной охоты было подано 18 заявлений, в 12 случаях из них возбуждены уголовные дела по ст. 258 УК РФ.

В ходе рейдов выяснилось, что чаще всего жертвами омских браконьеров становятся копытные — косули, лоси и кабаны. Также встречаются утки, лисы, гуси и другие представители животного мира нашего региона.

Сотрудники учреждения отмечают, что браконьерам грозит не только лишение права заниматься охотой, но и назначение исправительных работ, выплата штрафов за ущерб природе, конфискация оружия и автомобиля.

БУ «Управление по охране животного мира» сообщает об открытии охоты на кабана (общедоступные охотничьи угодья), бурого медведя и волка (во всех охотничьих угодьях) и напоминает о необходимости соблюдения установленных правил охоты.

Охотившегося на лосей омского браконьера заставили выплатить штраф в полмиллиона
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Охота#Незаконная охота#Охота на косуль#Охотники#Охотник#Сезон охоты
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