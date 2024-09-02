«Пьяная» ошибка. В Омской области охотник случайно застрелил 22-летнего парня

В последний день лета на территории охотугодьев ЗОУ «Юрьевское» один охотник по неосторожности застрелил другого. По информации следствия, пьяный 44-летний мужчина случайно выстрелил из охотничьего ружья в 22-летнего жителя Кормиловки.