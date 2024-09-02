«Пьяная» ошибка. В Омской области охотник случайно застрелил 22-летнего парня

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В последний день лета на территории охотугодьев ЗОУ «Юрьевское» один охотник по неосторожности застрелил другого. По информации следствия, пьяный 44-летний мужчина случайно выстрелил из охотничьего ружья в 22-летнего жителя Кормиловки.
Пуля попала в грудную клетку, ранение оказалось смертельным. Скончался молодой человек 31 августа в больнице.
По факту произошедшего омские следователи возбудили уголовное дело. С места происшествия забрали охотничьи ружья и патроны 12 калибра. Следственные действия продолжаются.
Ранее Город55 рассказывал, что в одном из сел охотник застрелил лося, желая отведать его на ужин. Подозреваемому теперь грозит крупный штраф либо лишение свободы.