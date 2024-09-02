gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Иллюстрация

«Пьяная» ошибка. В Омской области охотник случайно застрелил 22-летнего парня

2 сентября 2024, 15:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области пьяный охотник случайно насмерть застрелил своего «коллегу»

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. С места происшествия изъяли ружья и патроны.

В последний день лета на территории охотугодьев ЗОУ «Юрьевское» один охотник по неосторожности застрелил другого. По информации следствия, пьяный 44-летний мужчина случайно выстрелил из охотничьего ружья в 22-летнего жителя Кормиловки.

Пуля попала в грудную клетку, ранение оказалось смертельным. Скончался молодой человек 31 августа в больнице.

Изъятое оружиеИзъятое оружие
Изъятое оружие
Фото: Омский следком

По факту произошедшего омские следователи возбудили уголовное дело. С места происшествия забрали охотничьи ружья и патроны 12 калибра. Следственные действия продолжаются.

Ранее Город55 рассказывал, что в одном из сел охотник застрелил лося, желая отведать его на ужин. Подозреваемому теперь грозит крупный штраф либо лишение свободы.

Добыча на два миллиона. Шестерых омичей осудили за незаконную охоту
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Стрельба#Охота#Охотники#Новости#Горьковский район#СУ СКР Омской области
Подпишитесь
На омских оборонных заводах открылись 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
Сегодня, 02:30
В Омске ищут надзорщика за школой в «Серебряном береге» за 5 миллионов
Сегодня, 02:55
В омских Нефтяниках закрыли единственный роддом. Объясняем, почему
Сегодня, 08:06
Бабье лето порадует омичей после недели непрекращающихся дождей и холодов
Сегодня, 04:57
В Омске больше сотни участков с жилыми домами остались без горячей воды
Сегодня, 05:22
Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 06:26